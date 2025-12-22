ダイソー姉妹店の企業努力が凄い！無印激似なのに本家より安い！売り切れが早そうなお得商品
商品情報
商品名：木製ティッシュボックス
価格：￥770（税込）
サイズ（約）：W26.5cm×D14cm×H8.2cm
販売ショップ：スタンダードプロダクツ
JANコード：4550480076393
無印の商品にそっくり！スタプロで見つけた『木製ティッシュボックス』
素材の良さやぬくもりを感じられる、素朴で高品質な商品が揃っているスタンダードプロダクツ。またしても気になる商品を発見しました！
それが、こちらの『木製ティッシュボックス』。無印のティッシュボックスに似ているなと思い、購入してみました！
価格は770円（税込）です。無印の商品は1,000円以上するので、かなりお得に感じます。
まず注目すべきなのは、なんといっても素材。
プチプラショップにありがちなMDFではなく、しっかりと密度のあるラバーウッドが使用されています！
よく見るとつぎはぎがされているもののチープ感がなく、お部屋になじみやすいです。
サイズは約W26.5cm×D14cm×H8.2cmとなっています。
ちょうどいいサイズのティッシュがなかったので、こちらのお手ふきタオルを入れてみました。
ちなみに、お手ふきタオルのサイズを調べたところ、21cm×12cm×5.5cmでした。
蓋が下がる仕様で最後まで使いやすい！ただ惜しいポイントも…！
蓋はフリーな状態なので中身の量が少なくなってくると蓋が下がっていき、残量が少なくても取りやすい構造になっています。
ただ、本体はずっしり重いのに比べて、蓋はかなり軽くて驚きました！
蓋がしっかりと重しになってくれるかは、ちょっと微妙なところです。
蓋が軽いせいか、ティッシュを勢いよく引き出すと蓋が一緒に飛び出てしまうのがちょっと惜しいポイント…！
無印の商品のレビューを見てみると「ティッシュを取りにくい」という声もあるので、性能的にも似たり寄ったりなのかな…と感じます。
そう考えると、天然木を使用したティッシュボックスを770円（税込）で購入できるのは凄いです！スタンダードプロダクツの企業努力がうかがえます。
今回はスタンダードプロダクツの『木製ティッシュボックス』をご紹介しました。
ナチュラルなティッシュボックスなので、リビング、寝室、洗面所など、どんな場所にもスッと馴染んでくれるのがお気に入り！お部屋のインテリアの邪魔をしないので、とてもおすすめです。
スタンダードプロダクツで見つけたら、ぜひゲットしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。