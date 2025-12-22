元フィデリティ投信の投資調査部長を務めた著者であるポール・サイさんが「S&P500」の3倍超という驚異的なリターンを生んだ米国株の投資術を初公開！ ポール・サイさんが株価低迷期にエヌビディアを買い、成長を見抜けたのは、企業に潜む“成長のストーリー”を見抜いたから。初の著書『台湾系アメリカ人が教える 米国株で一生安心のお金をつくる方法！』では、そんな、成長ストーリーの読み解き方から、銘柄選びの極意、買いのタイミング、暴落時の対処法、リスク管理までを体系的に解説。さらに、厳選した“10倍株”候補の8銘柄も特別公開！ 新NISAで投資を始めた人、日本株から米国株へとステップアップしたい人に最適な、“米国株で勝つための決定版”だ。今回は、その『台湾系アメリカ人が教える 米国株で一生安心のお金をつくる方法！』から、ソフトウエア企業が長期投資に向いている理由について抜粋し解説する。

なぜ、ソフトウェア企業は製造業に比べて有利なのか？

私は長期投資に向いている代表的存在はテクノロジー企業だと考えており、自分の推奨ポートフォリオでも、アメリカを中心としたテクノロジー株を重視しています。アメリカはイノベーションが起こりやすく、先端的テクノロジー企業も多いため、結局、その中に「良い会社」が多く見つかるからです。

ただ、そもそも論として、一般にソフトウェア企業と製造業を比べると、ソフトウェア企業の方が有利な側面があると私は考えています。ここで、その理由の説明をわかりやすくするために、単純化した極端な例を1つ挙げてみます。

コスト削減がしやすいから収益力が高まりやすい！

ソフトウェア会社を設立して、1年目に多くのエンジニアを雇ったとします。エンジニアたちはソフトウェアを開発します。ソフトウェア会社の主なコストは人件費であり、1年目は大量採用したエンジニアの人件費が大きな負担となります。

では、2年目に、そのエンジニアを全員解雇したとしましょう。すると人件費は一気にゼロとなり、コストは大きく削減されます。しかし、ソフトウェアはコピーによって容易に再生産できるため、開発されたソフトウェアは、エンジニアのいなくなった2年目以降も売上げを出し続けることができます。すると、この会社の2年目は利益が一気に跳ね上がります。

順調なソフトウェア企業のバリュエーションは見かけより割安！

もちろん、ここで挙げたのは極端な架空の例です。実際の会社では1年目に人をたくさん雇って、2年目に全員を解雇すれば信用を失ってしまうでしょうし、エンジニア以外にも社員がいなければ、会社は回りません。また、2年目に1年目とまったく同じようにソフトウェアが売れるとは限らず、それを改良するエンジニアが必要になるかもしれません。

ただし、ここで単純化した例で説明したようなことが、実際のソフトウェア企業でも連続的に起こっています。つまり、2年目にエンジニアを解雇せず新たなソフトウェアを開発したとすれば、1年目に作ったソフトウェアはエンジニアが大きな手を加えなくても売れ続け、そこに2年目に作った新しいソフトウェアの売上げが加わっていきます。そして、これが3年目、4年目と続いていくわけです。

このように、順調にビジネスが回っているソフトウェア企業は、継続的に業績が拡大していくので、そのバリュエーションは表面的な数値以上に割安と評価できるのです。

※本稿は『台湾系アメリカ人が教える 米国株で一生安心のお金をつくる方法！』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。