ÀÐÀîÍ´´õ½êÂ°¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡¢2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜV¡ªÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡¡¼«¿È¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤·¡Ú¥Ð¥ì¡¼À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¡Û
¢£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢ ·è¾¡¡¡¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã 3¡¼0 Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼1·èÄêÀï¡ÈÀ¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¡É·è¾¡¤Ç ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥óÀÐÀîÍ´´õ¡Ê30¡Ë¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î¥·¥ë¡¦¥¹¡¼¥µ¡¦¥ô¥£¥à¡¦¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤¬ÂÐÀï¡£¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡¼0¡Ê25¡Ý20¡¢25¡Ý21¡¢29¡Ý27¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ºòµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿²¤½£²¦¼Ô¡¦¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤È¡¢º£Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿ÂçºåB¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Äº¾å·èÀï¡£
Âè1¥»¥Ã¥È¡¢ÀÐÀî¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤À¤¬¡¢203Ñ¤ÎW.¥Ù¥ó¥¿¥é¡Ê29¡Ë¤Î¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤ê¥ê¡¼¥É¡£ÂçºåB¤ÎM.¥í¥Ú¥¹¡Ê28¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤äÀ¾ÅÄ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç10¡Ý10¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¥ß¥¹¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢25¡Ý20¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢¶Ïº¹¤Î¤Þ¤Þ½ªÈ×¤Ø¡£21¡¼19¤È¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Ï¥¢¥¦¥È¡£¤µ¤é¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤¬¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤â25¡Ý21¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯Âè3¥»¥Ã¥È¤ÏÂçºåB¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¡¢Áê¼ê¥¨¡¼¥¹¤ÎÀ¾ÅÄ¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢21¡Ý22¤È1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£»î¹ç¤Ï¥Ç¥å¡¼¥¹¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÃÏÎÏ¤Ë¾¡¤ë¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤¬29¡Ý27¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡Ý0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÀÐÀî¤Ë½ÐÈÖ¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
