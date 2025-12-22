シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のクリエイターであるマット＆ロス・ダファー兄弟が、作中に登場する“デモゴルゴン”が花のようなデザインになった背景を明かした。

デモゴルゴンは、ホーキンスの“裏側の世界”に生息する凶暴な怪物で、花弁のように開く頭部と細長い手足が特徴だ。

米トーク番組「」で、「デモゴルゴンは当初からあのデザインだったのか？」と問われたダファー兄弟。シーズン1は予算が限られていたことに触れ、最終的なデザインにはふたつの条件を設けたことを明かした。

ひとつは、やせ型の俳優マーク・ステガー（シーズン1のデモゴルゴン役）にスーツがフィットすること。もうひとつは、「子どもが簡単に描けること」だった。

「衣装デザイナーから多くのデザイン案が上がってきましたが、最も重視したのは、“番組を観た小さな子供たちが簡単に描けるデザインに”ということ。だから、“花びら”の形になったんです」とロス。「基本的には花と腕と脚だけです」とマットが付け加えると、司会のジミー・ファロンも「本当だ、フラワーマンじゃないか」と納得した様子を見せた。

またマットは、4歳の娘が初めて話した言葉のひとつが「デモゴルゴン」だったことも明かしている。娘がデモゴルゴンの絵を描いているかは不明だが、自宅にある「ストレンジャー・シングス」のピンボールマシンで遊び、モンスターに夢中になっているそうだ。

シンプルながら印象的なデザインのデモゴルゴンは、アパレルブランドとのコラボ商品などにも頻繁に採用されている。今や「ストレンジャー・シングス」のアイコン的存在といえるかもしれない。

Netflix「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」VOL1は独占配信中、VOL2は12月26日（金）、フィナーレは2026年1月1日（木）より世界独占配信。

