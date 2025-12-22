¡Ö¤Þ¤µ¤«¥¨¥íËÜ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ý¤¬ºÇ¹â¤È¤Ï¡×ºä¸ý¹§Â§¤Î¡Ö¶Ë»äÅª¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È10ºî¡Ú2025Ç¯ver.¡Û¡×
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ÎºÇÂ¿9ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª
¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÆü¡¹¡¢¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë·ÐºÑ´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä´Ã£¡¦¹ØÇã¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Îºä¸ý¹§Â§»á¤¬²òÀâ¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë·ÐºÑ¤Îº£¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö2025Ç¯ÈÇ »äÅª¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÉÕ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
2025Ç¯¡¢³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î»äÅª¥Ù¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚIT¡¦¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÊÔ¡Û
¡Gemini 3¡ÊGoogle¡Ë¡¡
À¸À®AI¡£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óºîÀ®¡¢Ê¸¾ÏºîÀ®Êä½õ¡¢¶ÈÌ³Ê¬ÀÏ¤Þ¤Ç¡£´°Á´¤Ë»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¡£2026Ç¯¤â³Æ¼Ò¤Î¿Ê²½¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¢Plaud¡ÊPlaud Inc.¡Ë¡¡
Çö·¿Ï¿²»¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤ÇÏ¿²»¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ËÊÝÂ¸¤·¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤Ç¤¤ë¡£ÀºÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÍ×Ìó¤â´°àú¤À¡£¥á¥â¤äµÄ»öÏ¿¤Ê¤É¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ÇÀ¸»ºÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤Ë»È¤¦¤Î¤«¡£¤â¤Á¤í¤óÈóÀ¸»ºÅª¤Ê»þ´Ö¤Ë»È¤ª¤¦¡£
¡Ú±Ç²è¡¦¥É¥é¥ÞÊÔ¡Û
¡¡ØANORA ¥¢¥Î¡¼¥é¡Ù¡Ê¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼´ÆÆÄ¡Ë¡¡
ÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥í¥·¥¢¿·¶½ºâÈ¶¤Î¸æÁâ»Ê¤Î¿ÈÊ¬°ã¤¤¤ÎÎø°¦¡¢º§Ìó¡¢¤½¤·¤ÆÇËÃÌ¡£ÊÆ¤ÎÄìÊÕ¤ÈÏª¤Î¾åÎ®¡¢¤â¤·µÕ¤À¤Ã¤¿¤éÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¹½¿Þ¤ËÍîÎÞ¤¹¤ë¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ÄÎù¡Ê¤«¤ì¤ó¡Ë¤ÇÈþ¤·¤¤¡£
¢¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù¡Ê¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¡Ë¡¡
¼ç±é¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ÎºÇ¹â·æºî¡£³×Ì¿²È¥«¥Ã¥×¥ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¼¡¢¤Ê¤¼¤«Èà½÷¤òÁÀ¤¦·³¿Í¡£¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¤Ë½Æ·âÀï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£ºÇ¹â¤Î3»þ´Ö¡£
£¡ØÇúÃÆ¡Ù¡Ê±Ê°æÁï´ÆÆÄ¡Ë¡¡
Ë½¹Ô»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¤Î¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¡£¼èÄ´¼¼¤ÇÅÔÆâ¤ËÇúÃÆ¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤È¶¡½Ò¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÇúÈ¯¤¬µ¯¤³¤ë¡£·Ù»¡¤È¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¡¢ÃË¤Î½ÉáÞ¤ÈÇØ·Ê¡£¶ÛÄ¥¤Î¤Þ¤ÞÁ´ÊÔ¤¬½ª¤ï¤ë¡£º´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤Î°Û¾ï¤Ê²ø±é¡£ÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú½ñÀÒÊÔ¡Û
¡¡ØHACK¡Ù¡ÊµÌÎè¡Ë¡¡
½ñÀÒÊÔ¤Î°µÅÝÅª1°Ì¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÉñÂæ¤Ë°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¶âÍ»º¾µ½¤òÉÁ¤¯¡£¹ñ²È´Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î»×ÏÇ¤ËäÆÍí¤µ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¡£½¡¶µ¤È²ÈÂ²´Ñ¡¢¿ÍÀ¸¤ÈÎø°¦¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÊñ³ç¤·¤¿¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¥¨¥ó¥¿¥á¾®Àâ¡£Å°ÌëÆÉ¤ß³Î¼Â¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éµÌ¤µ¤ó¤«¤éÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡ØÄ´ºº¥ë¥Ý ¤³¤ÎÆüËÜ¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼ÒÊÔ½¸Éô¡Ë¡¡
¿¦¶ÈÊÁ¡¢¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò¿ôÂ¿¤¯ÆÉ¤à¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¥¨¥íËÜ¡Ê¡ØÎ¢¥â¥ÎJAPAN¡Ù¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ý¤¬ºÇ¹â¤È¤Ï¡£¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¢Åìµþ±Ø¤«¤éÉÊÀî±Ø¤Þ¤Ç¿·´´Àþ¤Ç¹Ô¤¯ÍýÍ³¡¢¿¼Ìë¤Ë½÷À¤¬°ì¿Í¤Ç¤¤¤ëÍýÍ³¡£»Ô°æ¤Î¿Í¤Ó¤È¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤ë¤Ç³«¹â·ò¤µ¤ó¤Î¥ë¥Ý¤ÎÎáÏÂÈÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
£¡Øºî¶Ê¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÀï¾ì¡Ù¡Ê¾®Ìîµ®¸÷¡Ë¡¡
²»³Ú¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ëÎÎ°è¤À¡£AI¤¬¸«»ö¤Ê²»³Ú¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë²»³Ú²È¤Ï¤É¤¦À¸¤»Ä¤ë¤«¡£1¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤«¤éÆ°Ø©¡Ê¤É¤¦¤¡Ë¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²á¹ó¤Ê¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é²»³Ú¤Ø¤ÎÌÜ³Ð¤á¡£¿¦¶È²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ¹ö¤Î¥³¥ó¥Ú¤ÎÆü¡¹¡£¤·¤«¤·Ê¸ÌÌ¤«¤é¤Ï²»³Ú°¦¤·¤«ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£Á´¿¦¶È¿Í¤¬ÆÉ¤à¤Ù¤¸½Âå¤Î³Ð¸ç¤Î½ñ¡£
¡Ú²»³Ú¥¢¥ë¥Ð¥àÊÔ¡Û
¡¡ØAPOCALYPSE¡Ù¡ÊDOOM¡Ë¡¡
¥¢¥ô¥¡¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÌó9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡£²á¾ê¤Ê¥ê¥º¥à¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¢³Ú´ïÆ±»Î¤Î½Å¤Ê¤ê¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤µ¡£¿Í´Ö¤È¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¿Ê²½¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡£
¢¡ØBE:ST¡Ù¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¡
³Ú¶Ê¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÃËÀÁü¤òÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¡ÊFIRST¡ËÄó¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿³§¤µ¤ó¤¬»ä¤Î2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
