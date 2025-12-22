「彼の顔を見るだけで誰もが笑顔になる」パク・ボゴム、「今年のバラエティタレント賞」に!!

俳優パク・ボゴムが、2025年を代表する“今年のバラエティタレント”に選ばれた。パク・ボゴムは12月20日、ソウルで行われた『2025 KBS芸能大賞』に出席し、「今年のバラエティタレント賞」を受賞した。

【写真】IU♡パク・ボゴム、甘々のカップルSHOT

2015年、KBSを代表する音楽番組『ミュージックバンク』のMCを務めたパク・ボゴムは、以降およそ10年にわたり『ミュージックバンク・ワールドツアー』の司会を担当。世界各地を巡りながら、K-POPの魅力をグローバルに発信する役割を担ってきた。

(写真=パク・ボゴムInstagram)

さらに今年3月から8月にかけて放送された『ザ・シーズンズ−パク・ボゴムのカンタービレ』ではメインMCを務め、多彩なアーティストと心を通わせながらステージを作り上げ、毎週金曜の夜を音楽で彩った。

こうした活動が評価され、「今年のバラエティタレント」という栄誉に輝いたパク・ボゴムは、トロフィーを手にしながら感謝の言葉を述べた。

「『ミュージックバンク』で新人賞をいただいてから10年が経ち、こうしてこの場に立てたのは、惜しみない愛と応援を送ってくださった視聴者の皆さん、そして常に支えてくださったスタッフの皆さんのおかげです」と語り、深々と頭を下げた。

続けて、「世界中を回りながら韓国の音楽を広めることができたのは、本当に光栄でした。『カンタービレ』の制作陣の皆さん、21回の夜を輝かせてくださったアーティストの方々、そしていつも会場を満たしてくださった観客の皆さんにも感謝しています。これからも多くの方に笑顔や癒やし、そして感動を届けられる、良い影響力を持つ人でありたいです」と、真心のこもった思いを伝えた。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。