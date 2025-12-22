クリスマスなら余計ムリ！彼氏以外に誘われても困る場所９パターン
クリスマスにかこつけて、気になる女性をデートに誘おうと考えている人もいるでしょう。とはいえ、行き先選びに失敗すると「彼氏でもないのに!?」と無用な警戒を招いてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性98名に聞いたアンケートを参考に「クリスマスなら余計ムリ！彼氏以外に誘われても困る場所」をご紹介します。
【１】欲望があからさますぎて憤りすら感じてしまう「ホテル」
「もし言われたら『二度と私に声を掛けないで！』ってぶちキレるかも…」（20代女性）というように、血迷ってとんでもない提案をすると、金輪際会えなくなるおそれがあります。「あわよくば…」などとは決して考えないようにしましょう。
【２】下心が見え隠れして気軽にはOKできない「男性の部屋」
「お金がないから自宅で…っていうのもわかるけど、ただ食事するだけだとは思えない！」（10代女性）というように、自宅に招待しても、拒否される可能性が高そうです。たとえ金欠でも、外出するプランを立てたほうがまだ勝算があるでしょう。
【３】嫁候補として品定めされそうな「相手の実家でのホームパーティ」
「『昼間だし親戚の子も大勢来るから大丈夫』って言われても、どういう顔をして行けばいいのかわからない！」（20代女性）というように、両親と同席させるのは、さすがに時期尚早かもしれません。親密になってから改めて誘えば、覚悟を持って訪れてもらえそうです。
【４】朝から晩まで二人きりだと息が詰まってしまう「遠方の観光スポット」
「会話が途切れがちになるから、ドライブは気が重いですね…」（20代女性）というように、移動時間が長いことが予想されると、女性の中でハードルが上がってしまうようです。知り合いたての相手とは、食事デート程度に留めるのが無難でしょう。
【５】クリスマスムード満載で魔法にかかってしまいそうな「テーマパーク」
「絶対楽しいと思うけど、勢いでどうにかなりたくないから断ったほうが安全かも…」（10代女性）というように、クリスマスのテーマパークは、魅惑的な分、警戒もされやすいようです。時期をずらして誘えば、がぜん乗り気になってもらえるかもしれません。
【６】自分たちだけ浮きまくって居心地が悪そうな「カップル限定イベント」
「そういう場所は、正式な彼女と行ったほうが楽しいのでは？」（20代女性）というように、カップル向けのライブなどを持ち掛けても、やんわり拒否されそうです。無理に入場したとしても、イベント内容によっては気まずい空気が流れてしまうでしょう。
【７】勝手に彼女だと認定されたら迷惑な「男性の友人が集まるパーティ」
「『ただの友達です！』って言い張るのも変だし、モヤモヤした気分で過ごすはめになりそう」（10代女性）というように、内輪のパーティも、女性には気詰まりな行き先のようです。二人でじっくり話せる場所のほうが、距離を縮めるのにもいいでしょう。
【８】ロマンチックな雰囲気でグイグイ迫られそうな「夜景スポット」
「『ムードで酔わせようとしてない？』って勘ぐってしまう！」（20代女性）というように、クリスマスらしいスポットに誘うのも、誤解を招くおそれがありそうです。とはいえ、デート中にいい感じになってから足を延ばすのであれば、正反対の反応が返ってくるかもしれません。
【９】男性のがんばりを思うと尻込みしてしまう「高級レストラン」
「高い店とか予約が取りにくい店だと、ちょっと気持ちが重いです…」（20代女性）というように、奮発して高級店を予約しても、単純に喜んではもらえないようです。普段着でも入れるカジュアルな店のほうが、気軽にOKをもらえるでしょう。
これまでのデート回数や二人の親密度によって、「ダメな場所」が違ってきそうです。せっかくのクリスマスを無駄にしないよう、慎重に選びましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年6月30日から7月7日まで
対象：合計98名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
これまでのデート回数や二人の親密度によって、「ダメな場所」が違ってきそうです。せっかくのクリスマスを無駄にしないよう、慎重に選びましょう。（安藤美穂）
