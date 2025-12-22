「hit upon」の意味は？それぞれの単語の意味をよく考えてみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、「hit」と「upon」のイメージを考えるとわかるかもしれません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「思いつく」でした！

「hit upon」には「アイディアを思いつく」という意味があります。

じっくり考えて思いつくというよりは、アイディアをひらめくというニュアンスが強いです。

「come to」や「occur to」と言い換えることもできますよ。

「I hit upon a good idea.」

（いい手を思いついた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。