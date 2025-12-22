◆第２０回阪神カップ・Ｇ２（１２月２７日、阪神競馬場・芝１４００メートル）

第２０回阪神カップ・Ｇ２は１２月２７日、阪神競馬場の芝１４００メートルで行われる。

ナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は、昨年のこのレースで直線一気の差し切り勝ちを決めた。６歳の冬を迎えたが、今年はこれがまだ４戦目。昨年同様に、スプリンターズステークス３着からの臨戦だが、栗東・坂路で好時計を出しており、フレッシュな状態で出走できそう。連覇の可能性は高い。

フォーチュンタイム（牡４歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父グレーターロンドン）は、前走のオーロカップを勝利した。スタートはひと息だったが、直線での伸びは鋭く、一気に抜け出した。重賞は過去２回挑戦して〈５〉〈９〉着だが、本格化を示した今ならここでも楽しみだ。

スプリンターズステークスで頭差の２着だったジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は２４年の報知杯ＦＲ（１３着）以来となる１４００メートルがカギになる。ただ、今の充実ぶりなら克服できそう。調教の動きも引き続きいい。

昨年のスワンＳを勝ったダノンマッキンリー（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父モーリス）は気性的に難しく、むらがあるタイプだが、はまった時の末脚は強烈。前走のスプリンターズステークスは前残りの展開だったが、後方から差を詰めて０秒４差の６着。流れが味方すれば浮上してくる。