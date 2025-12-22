「手術しないと余命2カ月」と言われたはずが…手術を拒んだ患者の医者の予想を裏切る驚きの現実

同じ医師として身につまされる

これらは今年5月に出版された『私はがんで死にたい』（小野寺時夫著/幻冬舎新書）についてSNSに投稿された読者からの感想の一部である。

実はこの本は、2012年、今から13年前に出版された本の復刻版で、著者であり、医者の小野寺氏は2019年にがんで亡くなっている。

生前、元消化器がん外科専門医で、35年以上にわたって5000人以上のがん治療をし、その後ホスピス科医師兼ホスピスコーディネイターなどを歴任した経験からがん治療に関しても問題提起をしている。

一口にがんといっても症状、がん種、進行度によって一人ひとり治療は異なるので、「こうでなくてはならない」という方法があるわけではないが、他臓器などへの浸潤や転移などがある高度進行がんに対して無理な手術を繰り返したり、すでに抗がん剤が適応できる体力が状態での投薬など、医療の過剰な介入に疑いを持ち、むしろ「がん死」こそ人間に相応しいと考えるようになった。

高度進行がんとは、がんが周囲の臓器組織に浸潤（原発のがん細胞が直接に周囲の組織や臓器に拡散すること）していたり、他の臓器に転移したりしているがんを指す。

――『私はがんで死にたい』（小野寺時夫著）より

本連載記事では、小野寺氏が本書を書かれた頃の13年前は、他国に比べて「手術至上主義」であった頃のことにふれ、「自分が高度進行がんだとわかったら手術はしない」と書いた理由や、盲目的に「名医」を求める小野寺氏の懸念などお伝えしている。

本編では、「何の治療もしなければ余命〇カ月です」などと言われながら、実際に小野寺氏が見てきた、医師の予想を超えて長生きした患者さんについての実例を、本書より、抜粋掲載してお伝えする。

手術しないで長生きしている人は意外に多い

私も外科医の現役時代には、何の治療もしない進行がん患者さんがどういう運命を辿るのか、数多くは見たことがありませんでした。

医師は「何の治療もしなければ余命○カ月です」などとよくいいますが、そう話す医師の多くが、治療しなかったときの経過をよく知らないし、現実に多くのそうした患者さんを診たことがないのです。

ホスピスには、精神や身体の障害、心不全、高度の認知症、手術拒否などの理由で手術を受けないがん患者さんも大勢来ますが、医師の予想より、はるかに長生きする人が少なくないのです。

数多くの患者さんを見ていると、がんはどんな名医がどんな治療を組み合わせようと、 あれよあれよという間に進行して亡くなる人もおり、一方で、何の治療もしないのに5年、珍しいとはいえ10年以上と驚くほど長生きする人もおり、がんは治療法よりも運命に左右されて百人百様の経過を辿るのだ、ということを切実に感じます。

手術できなかったのに3年生きている

食道がんで放射線治療を受けて2年半後に再発したHさん（68歳）が中心静脈栄養（心臓の近くまで入れたカテーテルで点滴する方法）を受けながらホスピスに転院してきました。Hさんは、大好きな清酒だけは飲めて、朝から飲んでいました。

Hさんは私に「大学病院で私のがんは進み過ぎていて手術できないといわれて放射線治療に回された。だが、手術を受けた同室の3人はみんな死んだのに、手術できなかった私がこうして3年近く生きている。人の運はわからないもんだ」と何度か話しました。

ホスピス入院後、がんが自然に崩れたのか、不思議なことに少しずつ食べられるようになり、1カ月半後には中心静脈栄養を中止できるまでになったのです。

ところが、食道がんの状態を確かめようと内視鏡検査を予定した矢先、残念なことに酔ったHさんは家族の差し入れた練り物を誤飲して急死しました。

「手術しないと余命2カ月」が1年10カ月も生存

「手術しなければ余命2カ月」と大学病院で宣告された胃がんの男性Iさん（74歳）は、本人が手術を受けたくないと言い張り、家族も認知症が始まっていることに気づいていたため手術を受けさせませんでした。それから1年ほど自宅生活をしていたのですが、時々、腹痛を訴えるようになったのでホスピスに入院しました。

同居していた次女が昼におかずを持ってきて昼食を一緒にとり、昼食に来られない日は夕食どきに来ていました。痛みに対して少量のモルヒネは使いましたが、9カ月以上も食事ができ、2度、自宅生活に戻りましたが、ホスピスへの最初の入院から10カ月目に亡くなりました。

胃がんでほとんど食べられず、点滴輸液を受けていた人がホスピスに来ると、痛みが十分に取れ、ホスピスの穏やかな雰囲気のなかで安心すると、次第に食べられるようになり、余命1、2カ月といわれた人が数カ月から半年以上生きることも珍しくありません。

多発がんで転移もあるのに何もしないで9年も

私の友人で大病院の副院長のO先生（ 59歳）はC型慢性肝炎がありましたが、自分で肝臓がんを発見し、私に手術を頼んできました。しかし、検査をすると、肝臓全体に大小のがんが多数あり、そのうえ肺転移もありました。結局、手術も他の治療もできる状態にはなく、何の治療もしないことにしました。

肝臓がんから出血して、がんに通じる動脈を閉じる「動脈塞栓（血管造影検査の手技を使い、経皮的に〈＝皮膚から〉動脈内に挿入したカテーテルを通じて、病変に関与する動脈を人工的に閉塞させる放射線医学の治療法）」は2度しましたが、 それから実に9年間もよい状態で生きられたのです。

仙台市で学会が開かれたとき、会場でたまたまO先生夫妻に会い、私が近くの青葉城址や東北大学構内を案内し、花見をさせたところ、夫婦とも大変喜びました。

O先生は、余命が長くないからと、その近くにマンションを購入し、東京と仙台の半々の生活を送るようになりましたが、9年も生きられ、その間に奥さんのほうが白血病で先にお亡くなりになりました。

＊本記事は『私はがんで死にたい』（小野寺時夫著）を基本とした、著者の考え方とがんの経験に基づいたお話です。がんの症状は個々それぞれ異なり、がん種や進行度によっても治療は違います。がんに罹患された際にはご自身のがんの専門医である医師としっかり話して治療を行ってください

