フェンディ×「エミリー、パリへ行く」シーズン5記念カプセルコレクション登場！

イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド、フェンディが、「エミリー、パリへ行く」シーズン5の公開を記念して、特別なカプセルコレクションを発表！豪華な「バゲット」バッグと「ピーカブー」バッグを中心に、アイコニックな「FF」ロゴとアールデコ調の水玉模様が融合したデザインが特徴です。シーズン5のエミリーのローマでの冒険をより一層華やかに彩ります♡

フェンディ×「エミリー、パリへ行く」シーズン5の特別コレクション



「バゲット」バッグ

「ピーカブー アイシーユー スモール」バッグ

フェンディは、「エミリー、パリへ行く」シーズン5の放送開始に合わせて、特別カプセルコレクションを発表！

エミリー役のリリー・コリンズが登場するこのコレクションは、ローマの旗艦店「パラッツォ フェンディ」を舞台に、フェンディのアイコニックな「バゲット」バッグと「ピーカブー」バッグが登場します。

特に「FF」ロゴとアールデコ調の水玉模様が、シーズン5の楽しく洗練されたスピリットを表現しています。

目を引く色合いとディテールで魅了するバッグ



このカプセルコレクションでは、フェンディの象徴的な「バゲット」バッグ（\665,500税込）と「ピーカブー アイシーユー スモール」バッグ（\1,034,000税込）。

ブラウン＆ピンクまたはダブ＆ミントグリーンのカラーパレットで登場。

美しいタペストリー効果のある生地で仕立てられたバッグは、エミリーのローマでの冒険を鮮やかに彩り、洗練されたラグジュアリースタイルを完成させます。

カラーと素材の選び方が一層、華やかな印象を与えます♡

シーズン5のエミリーにピッタリなアイテムをチェック！



フェンディ×「エミリー、パリへ行く」のシーズン5記念カプセルコレクションは、ラグジュアリーなスタイルを愛する女性にとって必見のアイテムです。

新作バッグは、洗練されたデザインと美しいカラーパレットが魅力的で、シーズン5のエミリーのローマでの冒険にぴったり。

ぜひ、今年のスタートを華やかに飾る特別なバッグを手に入れて、ラグジュアリーな気分を楽しんでくださいね♪