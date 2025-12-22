「ヒルトン京都」毎日がクリスマスパーティ♪心躍る”冬の祝祭”フェスティブビュッフェ

シェフの手仕事が紡ぐ”ハンドメイドビュッフェ”をお楽しみいただけるオールデイダイニング「Teori （テオリ）」。煌めくフェスティブシーズンに、冬の恵みを贅沢に用いた”ごちそう”がビュッフェ台にたくさん並んでいます。お料理は約50種類、盛り付けもビュッフェの醍醐味、自分好みに彩るランチタイムのはじまり。

心躍る”冬の祝祭”フェスティブビュッフェ

「フレッシュサラダセクション」ミックスサラダをはじめ、冬野菜とファッロ、フェタチーズのサラダや、九条葱、京水菜、キャベツのコールスローなど京野菜もご用意。カラフルなお野菜がお皿を彩ります。

ライブ感満載！リブロースのローストウィンターラブスパイス

ボリューム満点！目の前でカットしていただく、「リブロースのローストウィンターラブスパイス」。素材本来の味わいを楽しめる、「フライドポテト ガーリックソルト」を添えて、お肉の旨みをダイレクトに味わえる、お肉好きさんにはたまらない一品。

熱々出来たての、ライブクッキング

ライブクッキングでは、京の冬の味覚を揚げたてで堪能する天ぷらステーションにて、「丹波あじわいどり」や「海老芋の天ぷら」などが楽しめます。

熱々出来たての天ぷらは、カリッとした衣で美味しさを包みこみ、素材本来の味わいを楽しめます。

ランチタイム限定！スタッフさんが茹でたて・出来たてを提供する「チキンフォー」に「温製茶そば」。その日の気分で薬味などのトッピングをアレンジ。茶そばには天ぷらを添えるとボリューム感もUP。

テーブルは、まるで多国籍な食の博覧会

テーブルに並ぶ、自分好みに盛り付けた、冬のごちそうを囲むランチタイム。お肉料理やお魚料理が並ぶテーブルは、まるで多国籍な食の博覧会。毎日クリスマスパーティを楽しめる、お料理と心が華やぐ装飾に気分が踊ります。

オプションで本格的なスペインの味が届きます。

オプションで、36ヶ月熟成のプレミアムハモン・イベリコ・デ・セボ・デ・カンポを堪能。

目の前でシェフが丁寧にスライスし、伝統的なパン・コン・トマテ（フレッシュトマト、オリーブオイル、海塩をすりこんだグリルパン）と共に提供されます。本格的なスペインの味がテーブルに届きます。(オプションでワインとのペアリングもお楽しみいただけます。)

バリエーション豊かなスイーツは、日替わりで約10種類

フランス出身のペストリーシェフ手作りのスイーツも本格的！季節感溢れる、真っ赤なスイーツに抹茶を使用した和スイーツ。

冬にぴったりな「柚子クリーム、フロマージュブランムース」や「抹茶ダークチョコレートブラウニー」など日替わりで約10種類。バリエーション豊かなスイーツが並んでいます。

スペシャルメニュー：2025年12月20日（土）～2026年1月3日（土）ディナータイム限定

※当該期間のみ

シュリンプカクテルタワー・刺身盛り合わせ・ステーキ＆フォアグラのロッシーニ・自家製蟹パスタ、上記ビュッフェメニューに加えて「スペシャルメニュー」が登場。

ご家族やご友人、大切な方とヒルトン京都で、一年の最後を彩る“冬の祝祭”を過ごしてみてはいかがでしょうか

ヒルトン京都

オールデイダイニング「Téori（テオリ）」（ホテル 1 階）

フェスティブランチ＆ディナービュッフェ～Festive Celebration～

2025年12月20日（土）～2026年1月3日（土）

ランチ : 大人 6,500円、お子様 6～11歳 3,250円、0～5歳 無料

ディナー: 大人 8,800円、お子様 6～11歳 4,400円、0～5歳 無料

ランチ 11:30～14:30 （L.O. 14:00）／ ディナー17:30～21:30（L.O.21:00）

※平日は 120 分制／土日祝および 12 月 29 日～31 日は 90 分制となります

期間中の 12 月 20 日(土)から 1 月 3 日(土)のディナーでは、グランドメニューに加えて、期間限定メニューが登場します。

また、ランチ・ディナーともにソフトドリンクをフリーフローでお楽しみいただけます。

ハモン・イベリコ・デ・セボ・デ・カンポ(オプション)

スタンダード 1,000円

プレミアムコンボ 2,800円（スペイングラスワイン付）

ご予約：ホテル公式ウェブサイト