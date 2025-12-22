セバスチャン・ブイエのガレット・デ・ロワで祝う新年のひととき

フランスの新年を象徴する伝統菓子、ガレット・デ・ロワ。1月6日の公現祭には、街中のパティスリーがこのお菓子で彩られます。そんな特別なスイーツを、セバスチャン・ブイエならではのこだわりで仕上げたガレット・デ・ロワが登場。芳醇なバターの香りと、フェーヴに込められた物語が、新しい年の始まりを華やかに演出してくれます♡

フランス伝統菓子ガレット・デ・ロワ

「王様の丸い焼きもの」を意味するガレット・デ・ロワは、切り分けた中に入ったフェーヴが当たった人が王様や女王様になれるという楽しい習わしが魅力。

セバスチャン・ブイエでは、フランス産バターを練り込んだ生地に、さらにフランス産発酵バターを丁寧に折り込み、高温のオーブンで焼成。

焼き上げ後にシロップを施すことで、美しいツヤとバリッとした食感を実現しています。

キャプテンスイーツバーガーのお年賀限定♡東京駅発スイーツバーガーギフト

選べる2種の味わい

定番のガレット・デ・ロワ（ナチュール）は、価格4,104円（税込）、サイズ18cm。発酵バターの香りが際立つ王道の味わいです。

※ナチュールのみ三越伊勢丹オンラインストアでもご購入いただけます。

一方、ガレット・デ・ロワ（ショコラ）は価格3,240円（税込）、サイズ12cm。ビターなショコラに爽やかなオレンジピールを合わせたフランジパーヌが、奥行きのある大人の美味しさを楽しませてくれます。

旅がテーマのフェーヴ付き

今年のフェーヴのテーマは「Voyage＝旅」。エッフェル塔やビッグ・ベン、気球などをモチーフにした全6種類の陶製フェーヴの中から、いずれか1つが添えられます。

※フェーヴはお選びいただけません

※フェーヴと紙製の王冠は別添えでお付けいたします。

集まる時間をより特別にしてくれる、遊び心あふれる演出も魅力です。

新年を祝う贅沢な一台を

ご予約は伊勢丹新宿店、西武池袋本店、［Goûter］グテ学芸大学店にて受付中です。お渡し・販売は2025年12月27日（土）～。

※見込み数量に達し次第、受付を終了いたします。※販売時期は予告なく変更となる場合がございます。

大切な人と分け合いながら、フェーヴに込められた幸運を楽しむひととき。セバスチャン・ブイエのガレット・デ・ロワで、新年を優雅に迎えてみてはいかがでしょうか♪