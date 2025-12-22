ツーハッチがLINEギフトに登場。冬のご褒美インナーを気軽に贈ろう

「下着もファッションのパーツ」という想いを大切にするインナーファッションブランド『ツーハッチ』が、2025年12月10日よりLINEギフトに登場します。ナイトブラやルームウェアなど、毎日のセルフケア時間に寄り添うアイテムは、「自分では買わないけれど、もらうと嬉しい」と感じるものばかり。住所を知らなくても、LINEひとつで贈れる気軽さも魅力です。大切な人へギフトを選んでみませんか♡

LINEギフトで叶う、気軽な想いの贈り物



LINEギフトは、相手の住所を知らなくてもLINEのトーク上でプレゼントを贈れるサービス。

360種類以上のメッセージカードを添えられるため、誕生日やお礼、「お疲れ様」の気持ちまで自然に伝えられます。

ツーハッチのインナーは、実用性とときめきを兼ね備えたラインナップ。価格は各商品ごとにLINEギフト画面上で確認でき、シーンや予算に合わせて選びやすいのも嬉しいポイントです。

冬に贈りたい、人気ルームウェア



《ラクシアスリープ》ナイトブラワンピース 長袖マキシ丈

《P.snow》もこもこジップパーカー ルームウェア

注目は《ラクシアスリープ》ナイトブラワンピース長袖マキシ丈。バストの横流れを防ぎながら、ルームウェアとしても一枚で着られる快適設計です。

さらに、《P.snow》もこもこジップパーカーは、粉雪のように軽やかな肌ざわりと大人フェミニンなデザインが魅力。どちらもLINEギフトで購入でき、冬のおうち時間を心地よく彩ります。

小物ギフトで伝える、あたたかさ



もこもこ二重編みソックス

ちょっとした贈り物には、もこもこ二重編みソックスがおすすめ。内側はボア素材で足元をしっかり保温しつつ、外側は可愛さを忘れないデザインです。

このほか、肌ケアインナーや2way腹巻きなど、公式サイトでも人気のアイテムを展開。LINEギフト限定SETも随時追加予定で、選ぶ楽しさが広がります。

日常に寄り添う、とっておきの冬ギフト



ツーハッチのLINEギフトは、相手を想う気持ちをさりげなく形にできる新しい選択肢。下着やルームウェアという“毎日使うもの”だからこそ、贈られた瞬間から心に残ります。

忙しい日々のなかで、ほっとひと息つける時間を届けるギフト。冬のイベントや何気ない感謝に、ツーハッチのインナーを選んでみてはいかがでしょうか♪