ベリゴム×ワサビベアが新宿に集結♡年末年始限定ポップアップ開催

韓国でZ世代を中心に人気を集めるキャラクター『ベリゴム』と『ワサビベア』が、ついに日本で初コラボ。年末年始の新宿ルミネエストを舞台に、心がゆるむ可愛さと、ちょっぴりいたずらな魅力が詰まったポップアップイベントが開催されます。写真映えスポットや限定アイテムなど、冬のお出かけが楽しくなるコンテンツが盛りだくさんです♡

2大人気キャラが初タッグ

「Don‘t worry,beBelly（完璧じゃなくても、そのままで大丈夫）」が合言葉のベリゴムと、「体はふわふわ、心はトゲトゲ。」なワサビベア。

韓国発のいたずら好きなクマという共通点を持つ2人が初めて共演し、個性的な世界観が融合した特別な空間を演出します。

グローバルで支持されるキャラクター同士のコラボは注目度も抜群です。

会場限定の体験＆グッズ

会場では、ベリゴムとワサビベアが並んだフォトスポットを設置。イラスト壁紙タイプと立体像を組み合わせた2種類が用意され、思い出の1枚が残せます。

さらに、限定コラボグッズとしてトートバッグとアクリルキーホルダーを販売。

両キャラクターそれぞれのオリジナルグッズも並び、文房具やルームウェアなど日常使いしやすい雑貨が揃います。※価格は全て税込表記

新春福袋＆グリーティング

年始のお楽しみとして、新春福袋を数量限定で販売。両キャラクターのアイテムを詰め合わせた特別セットです。

・販売期間：2025年12月26日（金）～2026年1月6日（火）

・販売個数：限定50個

・販売価格：2,000円（税込）

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

さらに、2025年12月27日（土）と2026年1月4日（日）には『ベリゴム』のグリーティングも実施されます。

年末年始はクマたちと笑顔に

フォトスポット、限定グッズ、新春福袋、そしてグリーティングまで楽しめる今回のポップアップは、年末年始のお出かけ先にぴったり。

ベリゴムとワサビベアの可愛さに癒されながら、新しい一年を笑顔でスタートできそうです。気になる方は、ぜひ新宿ルミネエストで特別な時間を過ごしてみてください♪