猿田彦珈琲の冬限定ブレンドで楽しむ甘い余韻のご褒美時間

寒さが深まる季節、ほっと心をほどく一杯が恋しくなります。猿田彦珈琲から、定番エスプレッソブレンドが冬仕様に切り替わった「TOKYO ’til Infinity 2025 Winter Limited Edition」が登場。年末年始の慌ただしさの中でも、スイーツのような甘さと華やかな香りで、ゆったりとした時間を届けてくれる冬限定のコーヒーです♡

冬だけの贅沢ブレンド

パナマをメインに、コロンビアとエチオピアをブレンドした中煎り仕上げ。爽やかさとキャラメルのような甘さが調和し、ジューシーなフルーツ感とふくよかな香りが余韻まで続きます。

ミルクと合わせれば、ブルーベリーやティラミスを思わせるなめらかな風味が引き立ち、寒い季節にぴったりの一杯に。

スイーツと楽しむペアリング

クラシックショコラと合わせると、コーヒーのカカオ感がチョコレートのコクと重なり、リッチな味わいに。

チョコレートブラウニーとなら、クランベリーの酸味とラテのフルーティーさが響き合い、冬のカフェタイムをより贅沢に演出します。

TOKYO ’til Infinity 2025 Winter Limited Edition



価格：豆（100g）1,200円（税込）

発売日：2025年11月29日(土)～2026年2月末予定

販売：全店（東京大学店を除く）／公式オンラインショップ

冬のひとときを彩る一杯

猿田彦珈琲の冬限定ブレンドは、忙しい年末年始にこそ味わいたいご褒美コーヒー。

甘くやさしい余韻と華やかな香りが、日常のひと息を特別な時間へと変えてくれます。自宅でもカフェでも、冬だけの味わいをゆっくり楽しんでみてはいかがでしょうか♪