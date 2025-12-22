猫背にすると飛距離が伸びる！そのワケを人気コーチがわかりやすく解説

飛距離を伸ばすもっとも簡単な方法は、スイングよりもアドレスを変えること！今まで常識だと思っていた背中を伸ばしたり、お尻を上げたりする構えが飛ばない原因だった！

背中がリラックスすると肩、腕、手首も脱力！

腕を脱力させているとトップでは両ヒジが軽く曲がる

猫背にして背中をリラックスさせることは、背中を回りやすくするだけではありません。背中が脱力できると肩、腕、手首まで脱力できます。これも飛距離アップのポイント！肩や腕がリラックスできていれば、バックスイングで胸が回りやすくなって、深いトップと最大限の捻転が生まれるのです。

アドレスで背中をピンと伸ばしている人は、腕にも力が入りすぎています。また、トップまでに腕をできるだけ伸ばそうとする人も多いですが、腕が伸びたままだとトップからインパクトにかけての腕やシャフトのしなりが使えません。とくに、左腕はトップで軽く曲げた状態からインパクトにかけて伸ばしていくことで、ムチのように使えるようになります。

力の入れ方としてはアドレスではゼロに近く、トップでもなるべく力が入っていない状態をキープする。ダウンスイングからインパクトにかけて一気に力を100%まで出すイメージがオススメです。

左腕：左腕がガチガチだとインパクトで伸び上がる

左腕に力を入れてピンと伸ばしてインパクトする人は、ボールとの距離を合わせようとして体が起き上がってしまう

右腕：右腕がリキむと頭が左に動く

背中に力が入った姿勢で右腕を一生懸命に伸ばそうとすると、バックスイング中に頭が左に動いて体も左に傾いてしまう

反り腰タイプは胸が回りにくい

反り腰になっていると胸が左右に回りにくくなる。伸び上がったトップになりやすい

ハーフウェイバックでは軽く右ヒジを曲げている

腕の力が抜けていれば、ハーフウェイバックでヒジは軽く曲がる（○）。力が入っている人はヒジが曲がりすぎて、体にくっついている（×）

いかがでしたか？ 背中がリラックスすると、他の部分も脱力します！

レッスン=崔貴憲

●さい・たかのり/1983年生まれ。4歳から高校卒業まではサッカー一筋。21歳でゴルフに出会うと23歳で豪州にゴルフ留学し、26歳から指導者となる。

構成＝野中真一

写真＝相田克己

協力＝取手国際ゴルフ倶楽部