人気レースクイーンの池永百合（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ブラックサンタ姿を披露した。

「ブラックサンタも好き？」などと問い掛け、ミニスカ・ブラックサンタのコスプレショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「美人過ぎだよ」「めっちゃかわいい」「小悪魔なゆりさんはブラックサンタが良いね」「めちゃくちゃ素敵です」「たまらないです」「な、ナマで見たいぃ」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。

今年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。

趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。