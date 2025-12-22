¡Ú23Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¶äÆóÏº¤Ï¥È¥¤È¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤È²ÈÂ²¤Ë¹ð¤²¤ë
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè62²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î²È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤¬¾¾Ìî²È¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ä¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶äÆóÏº¤Ï¥È¥¤È¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤È²ÈÂ²¤Ë¹ð¤²¤ë¡£ÌóÂ«¤ÎÅÚÍËÆü¡£¥È¥¤Ï¶äÆóÏº¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢Á¥Ãå¤¾ì¤Ç¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤¬¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¾åÎ¦¤ò¿´ÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£