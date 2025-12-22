高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第13週「サンポ、シマショウカ。」の第62回が12月23日に放送予定です。

【写真】松野家にやってきた銀二郎は洋装で

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下12月23日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキがヘブン（トミー・バストウさん）の家で働いている間に、銀二郎（寛一郎さん）が松野家を訪ねてくる。

勘右衛門（小日向文世さん）、司之介（岡部たかしさん）やフミ（池脇千鶴さん）に、かつて逃げ出したことを謝罪する。

さらに、銀二郎はトキとやり直したいと家族に告げる。

約束の土曜日。トキは銀二郎を待っている。

その一方、船着き場ではヘブンがイライザ（シャーロット・ケイト・フォックスさん）の上陸を心待ちしていた。



