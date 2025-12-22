＜オープンマリッジのつもり？＞すれ違い続ける夫婦。アナタの浮気、容認してないよ？【第1話まんが】
私はナツキ（40代）。夫のコウタロウ（40代）と息子のタイセイ（7）、娘のホタル（5）と暮らしています。夫は会社員、私はパートタイムの仕事をしており、毎日慌ただしいながらも充実していました。私は昔から恋愛が苦手。どう愛情表現をしていいのかわからず、お付き合いする機会を逃したことも。そんな中、猛アタックしてくれた夫と結婚したのです。そして、結婚してからも私はどちらかといえば淡泊、夫は情熱的です。実は、夫婦がすれ違ってから1年が経っています……。
子どもたちがそれぞれ荷物の準備をしているとき、私のスマホにLINEが来ました。
私はきっと、こわい顔をしているでしょう。ため息をひとつついて、スマホをバッグの中へしまいました。
数年前から夫は、私がわかりやすい愛情表現をしないことが気に食わない様子でした。
スキンシップが大好きな夫に対し、苦手な私。もともと愛情表現の仕方に差があったのです。でもこればかりはどうしても、意識して変えられるものではありません。
2人だけで生活しているうちはまだお互いを尊重できていました。しかし、子どもが生まれたことで毎日が慌ただしくなり、私はいっそう淡泊に。その結果、夫が私に怒りをぶつけることが増え、夫婦の溝が深まってしまいました。
夫のスマホに表示されたのは、ハートマークつきの女性からのメッセージでした。
信じられない、という思いと、今までの夫婦ゲンカの多くが私の愛情表現不足によるものだったことを振り返り、納得している自分もいました。
浮気の発覚から1年。夫は堂々としています。
私が強く責めることもしないので「容認」されていると思っているのでしょう。
離婚したい気持ちはあるものの、2人の子どものことを思うと、金銭面で不安がありました。
ですが、2人の子どもがパパの浮気を知ったらどうなるでしょう。
そろそろ状況を変えなければならないと思いはじめています。
原案・ママスタ 脚本・もえこ 編集・海田あと
