『ばけばけ』第62回 元夫・銀二郎が謝罪→やり直したいと告白する【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第62回が、23日に放送される。
【写真あり】相関図に“変化” 新キャラが追加された！
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第62回のあらすじ
トキ（高石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）の家で働いている間に、銀二郎（寛一郎）が松野家を訪ねてくる。勘右衛門（小日向文世）、司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）に、かつて逃げ出したことを謝罪する。さらに、銀二郎はトキとやり直したいと家族に告げる。約束の土曜日。トキは銀二郎を待っている。その一方、船着き場ではヘブンがイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）の上陸を心待ちしていた。
