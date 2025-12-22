『ミスマガ』24GP・葉月くれあ、25GP・永岡ゆきね、そろいぶみ“密着グラビア”
『ミスマガジン2024 グランプリ』の葉月くれあと、同じ2025グランプリの永岡ゆきねが、22日発売の『週刊ヤングマガジン』4・5合併号（講談社）の表紙・巻頭グラビアに登場する。
【写真】“密着グラビア”で豊満ボディを披露した葉月くれあ、永岡ゆきね
『ヤンマガ』の2025年を締めくくるのは、ミスマガジン豪華2世代ジャック。冬の小旅行をテーマに、グランプリコンビが訪れたのは熊本県阿蘇市。温泉でほっと一息。フレッシュボディを密着させたグラビアを展開する。
同号の巻中グラビアには花城奈央、山本杏、晴こころ、江下晏梨、巻末グラビアには尾茂井奏良、大西陽羽、古田彩仁、冨永実里、太田しずく、まるやそらが登場する。
