今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月22日（月）〜12月28日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月22日（月）〜12月28日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【獅子座（しし座）】
今週は、周りから頼りにされて忙しく感じるようです。出かける機会も増えるので、さまざまな刺激がある様子。いろんなことに思いを巡らすかも。音楽や絵などで表現するのも良いでしょう。恋愛面は、相手のことを想うあまり、空回りしてしまう場合がありそう。冷静に行動して、リラックスするようにしてみて。
★ワンポイントアドバイス★
読書や勉強など、じっくり取り組めるものがあると◎ 知識がついてくると、話す内容も豊かになるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
