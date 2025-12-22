「SWD-TV1/SW TV Plus」

城下工業は、自社ブランドのSOUND WARRIORより、テレビとの接続に特化した小型アンプ「SWD-TV1/SW TV Plus」を発表した。12月21日10時より、応援購入サービス「Makuake」で先行予約販売を行なっている。単体価格は20セット限定、20％ OFFの超早割で31,840円。

プロジェクト期間は2026年2月21日までで、超早割は2月上旬までに、早割・マクアケ割は3月末までに配送予定。

テレビとの接続に特化するため、入力として光デジタルとAUX IN(アナログ)のみを搭載した小型スピーカーアンプ。さまざまなオーディオ機器を開発してきたノウハウを注ぎ込み「テレビに送られてくる様々なコンテンツの音声信号を素直に鳴らすことができるテレビ用アンプをつくりあげた」という。

内部には、デジタル処理に頼らず、自然で広がりのある音にこだわり、Hi-Fiオーディオ用として使われる電子部品を採用したとのこと。44.1～192kHz/16bitのリニアPCMに対応する。

テレビとは光デジタルケーブルで接続すれば、面倒な配線や複雑な設定は不要。初期設定後はテレビのリモコン操作に連動し、電源のON/OFFや音量調整も、ふだん使っているテレビリモコンから操作できる。

本体前面

本体背面

定格出力は14W＋14W(8Ω、1khz、THD 0.8％)、適合スピーカーインピーダンスは4～8Ω。3.5mmステレオミニのサブウーファー出力も備える。

スピーカー2種類

Makuakeでは、アンプ単品に加え、ブックシェルフスピーカー「SW-SP1」とのセット、キューブ型スピーカー「SW-SP3」とのセットも用意。さらに「更なる豊かな音場空間を作り出すべく、本アンプとスピーカーの可能性をさらに広げるアイテムをMakuakeにてローンチ予定」だという。

SW TV Plus/SWD-TV1＆SW-SP1セット

SW TV Plus/SWD-TV1＆SW-SP3セット

SW TV Plus/テレビ用アンプ 単品 超早割 20％OFF【20セット限定】 31,840円 早割 15％OFF【20セット限定】 33,830円 マクアケ割 12％OFF【10セット限定】 35,020円SW TV Plus＆ブックシェルフ型スピーカーセット 超早割 20％OFF【20セット限定】 55,680円 早割 15％OFF【20セット限定】 59,160円 マクアケ割 12％OFF【15セット限定】 61,250円SW TV Plus&キューブ型スピーカーセット 超早割 20％OFF【20セット限定】 47,840円 早割 15％OFF【20セット限定】 50,830円 マクアケ割 12％OFF【15セット限定】 52,620円