「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）

女子は今季限りで引退する坂本花織（２５）＝シスメックス＝がショートプログラム（ＳＰ）に続き、フリーでも１位となり、合計２３４・３６点で史上５人目の５連覇を達成。来年２月に行われるミラノ・コルティナ冬季五輪の代表に決まった。五輪は１８年平昌（６位）、２２年北京（銅メダル）に続き３大会連続３度目の出場。ミラノの地で有終の美を飾る。

坂本は中野園子コーチと二人三脚で歩んできた。４歳から、ビシバシと指導を受けてきた坂本は今季限りでの引退を決めたが、練習では「普通ですね。いつも通り。めっちゃしごかれてます」と、笑い飛ばした。

“エモい”瞬間もある。「『こんな追い込んで苦しいとか言ってられるのも最後よ！』とか言われて。でも、『ふとした瞬間にこういうのもきっと思い出すやろうね』みたいな話とか」。厳しくゲキを飛ばされ、時に励まされ。２１年間を振り返れば、数え切れない思い出がある。

中野コーチの行動の裏には、いつも意味があった。坂本が「道理で！」と目を丸くするのは、今季に入ってあまり怒られなくなったこと。それは、自分で感じて考えてほしいというメッセージ。「あきれられたのかな…」と冗談を飛ばしつつ「とにかく頑張らないといけない」と見えない“喝”を力に変えた。

この日、中野コーチには「花織がここでやらないと、日本が大変なことになるから！あんたがここでしっかりやらないとダメなのよ」と言われ送り出された。会心の演技には、「１２０点。わたしにはできません」と中野コーチ。ミラノ五輪へ。２人で最高到達点へ向かう。（デイリースポーツ・南 香穂）