各ジャンルの“最強モンスター”が登場する年末特番！ハンデをもらった芸能人と真剣勝負

本日12月22日（月）、年末特番『モンスターが来る！』が放送される。

同番組は、クイズやスポーツなど、各ジャンルの達人が“モンスター”となって立ちはだかり、挑戦者たちと真剣勝負を繰り広げる対決バラエティだ。

番組独自の特別ルールにより挑戦者にはハンデが与えられるが、スタート時から圧倒的不利な状況のモンスターは挑戦者に追いつけるのかというスリリングな戦い。最後まで勝敗が読めない、白熱の攻防が行われる。

スタジオメンバーとして、カズレーザー、齊藤なぎさ、ハライチ・澤部佑、テレビ朝日アナウンサー・弘中綾香が出演し、モンスターと挑戦者の戦いの行方を見守る。

「クイズブロック」ではカズレーザー自身が最強のクイズモンスターとして参戦。4人の挑戦者がガチクイズバトルを繰り広げる。ハンデを課せられたカズレーザーは挑戦者へ追いつけるのか？

「バスケブロック」では天才バスケモンスターVS芸能界きってのバスケ好きによるシュート対決で神業連発。日本を代表するシューターであり、お祭り男としても知られるモンスター・辻直人選手は挑戦者全員をぶち抜き勝利を掴めるか？

◆クイズ王・カズレーザーが参戦！

クイズバトルでは、最強のクイズモンスター・カズレーザーが参戦。

挑戦者として、大阪教育大学卒業のインテリ芸人さや香・新山、グループ内で2位の学力を誇るINI・後藤威尊、教員免許を持っているという隠れインテリきしたかの・高野正成、クイズ大好きなギャル代表・ゆうちゃみがモンスターに挑む。

陸上競技場を舞台に繰り広げられる種目は「100メートルクイズ走」。正解した分だけ前に進めるというルールだが、挑戦者には最初から20〜50メートルの大幅なハンデを設定。冒頭から解答の早さで一線を画すカズレーザーに「やっば！」と挑戦者たちは圧倒される。

その状況に新山は「1歩も動けんまま終わる可能性ある…」と迫りくるモンスターに恐怖。着々と進みながら不敵に笑うカズレーザーの表情に「めっちゃ怖い」と怯える姿も。

そんなモンスター・カズレーザーは「この後美容室に行くので、早めに終わらせます」と余裕を見せる発言が飛び出し、さらに挑戦者にプレッシャーをかける。

しかし、「共通ひらがなクイズ」で挑戦者が連続正解する白熱の展開にスタジオも大興奮。さらに、ゆうちゃみがまさかのミラクル解答に「えっすごい！」と自身も驚き、カズレーザーも思わず「すげぇな」と絶賛する。

カズレーザーは挑戦者に追いつけるのか？ 挑戦者は迫りくるモンスターから逃げ切れるのか？

◆シュート対決では辻直人がモンスターに！

天才バスケモンスターVS芸能界きってのバスケ好きによるシュート対決では、Bリーグ・群馬クレインサンダーズ所属で、“日本一”と呼び声が高い天才シューター・辻直人選手が参戦する。

対する挑戦者は、俳優・桜井日奈子、ハナコ・岡部大、カミナリ・石田たくみのいずれもバスケ経験がある実力者。「1本入れば連続で入る」と豪語する辻選手は、次々とシュートを沈め圧倒的な実力を披露する。

さらに「本当のカミナリがどっちか…僕もサンダーズ（雷）ですから」と石田を挑発。そんな挑発に焦りをにじませる石田の姿が。しかし、順調だった辻選手がまさかの失速も？

勝負のさなか、岡部は「ゾーンに入った」と実力が開花。桜井もシュートが連続成功し覚醒するが、石田は予想外の結末に…。

激しい競り合いに両者の点数がジリジリと縮まるが、はたして結果はいかに？