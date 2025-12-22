【ボタニスト】春限定「サクラ＆バニラの香り」アイテムが登場。アイスクリームをイメージした甘い香りにきゅん

ボタニカルライフスタイルブランド「BOTANIST（ボタニスト）」は、2025年12月1日から公式オンラインストア・各ECモールで販売中の春限定「フレグランスコレクション サクラ＆バニラの香り」のヘア＆ボディーケア全10アイテムを、12月15日以降全国のドラッグストア・バラエティショップ（一部店舗を除く）でも順次販売しています。

花粉のダメージをケアする保湿成分も配合

可憐なサクラとやわらかな甘さのバニラで、近年トレンドのお菓子を連想させる甘い"グルマン系の香り"として登場。

さらに国産のソメイヨシノ発酵エキス（保湿成分：アスペルギルス／ソメイヨシノ葉発酵エキス）を使用。髪と肌に潤いとツヤを与えてくれます。

また、ヘアケアには花粉や乾燥から髪を守る保湿成分が、ボディーケアにはしっとりした肌へ導く保湿成分がそれぞれ配合されています。

トップノートのストロベリーから、ミドルノートは可憐なサクラと、エレガントなミュゲ、ラストノートは甘いバニラに移ろう香りも魅力的。

サクラとバニラの香りをグラデーションカラーで表現したパッケージとともに、ケアタイムを華やかに彩ります。

・ボタニカルシャンプー・トリートメント サクラ＆バニラの香り（モイスト・スムース・ダメージケア）

画像左から、まとまりのあるしっとり仕上がる「モイスト」、潤いのあるさらさらとした髪へ導く「スムース」、ダメージを補修する「ダメージケア」です。

内容量はシャンプー460mL、トリートメント460gで、価格は各1540円。

・ボタニカルヘアケアセット サクラ＆バニラの香り（モイスト・スムース・ダメージケア）

シャンプーとトリートメントのセットは、全国のドラッグストア、バラエティショップでのみ販売されます（一部店舗を除く）。

内容量はシャンプー460mL、トリートメント460gで、価格は各3080円。

シャンプー・トリートメントには春の乾燥ダメージをケアする「スプリングバリアコンプレックス」としてオウゴン根エキス、マグワ根皮エキス、ボタンエキス（すべて保湿成分）が配合されています。

アウトバスやボディーケアアイテムもラインアップ。

シャンプー・トリートメントにヘアオイルやヘアミルクを重ねて使用することで、奥行きのある甘い香りをより一層楽しむことができます。

・ボタニカルヘアオイル サクラ＆バニラの香り（モイスト）

ボタニカルシードオイル（保湿成分：アルガニアスピノサ核油／ツバキ種子油／ホホバ種子油／ヒマワリ種子油／サルビアヒスパニカ種子）で髪をコーティングし、水分と油分のバランスが整ったしなやかな髪へ。

内容量は80mLで、価格は各1870円。

・ボタニカルヘアミルク サクラ＆バニラの香り（モイスト）

髪の内部まで浸透し、ダメージを補修。指通りがよくうるおう髪に仕上がります。

内容量は80mLで、価格は各1870円。

アウトバスアイテムには、春の乾燥ダメージをケアする「スプリングバリアコンプレックス」としてワサビノキ種子エキス（毛髪補修成分） 、マグワ根皮エキス（保湿成分）、ボタンエキス（保湿成分）が配合されています。

・ボタニカルボディーソープ モイスト サクラ＆バニラの香り

植物性スクワラン（エモリエント成分）配合。しっとりと保湿しながら、なめらかな素肌へ洗いあげます。

内容量は490mLで、価格は各1100円。

・ボタニカルボディーソープフォーム モイスト サクラ＆バニラの香り

うるおいが満ちる、へたりにくい濃密泡で、うるおいのあるしっとり肌へ。

内容量は500mLで、価格は各1100円。

ボディーケアアイテムには、春の乾燥ダメージをケアする「スプリングバリアコンプレックス」としてカミツレ花エキス、ドクダミエキス、ボタンエキス（すべて保湿成分）が配合されています。

さらに、12月16日から順次店頭キャンペーンを実施。

「ボタニカルヘアケアセット サクラ＆バニラの香り（モイスト・スムース・ダメージケア）」を購入し、レシートをキャンペーンページからアップロードすると、最大100人にセット品含む購入レシート全額相当が当たります。

詳しくは、公式サイトのキャンペーンページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部