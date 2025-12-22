「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。

現場に漂う「不信感」の正体

チームの空気がなんとなく重い、指示は通っているのにメンバーが動かない。

そんな職場では、たいてい中間管理職が「信頼を失っている」状態にあります。

そして、その最も大きな原因は、「責任を取る姿勢の欠如」です。

部下がミスしたとき、上司がこう言います。

「いや、それは◯◯くんの判断ですからね」

「自分は聞いてませんでした」

この一言が出た瞬間、周囲は確実にこう思います。「この人、責任感ないな」。

責任転嫁が染みついた人たち

中間管理職になると、立場上、「上と下の板挟み」になります。

部下に無理をさせて数字を追わせながら、上司に対しては報告・説明責任を果たさねばなりません。

だからこそ、逃げ道を確保しようとする人が出てきます。

判断の曖昧さを部下に押し付けたり、「上が言ってるので」と自分の意思を曖昧にしたり……。

こうした日々の「責任回避」の癖が、信頼を削っていくのです。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

自分の発言で人が動いてしまうことに、責任感を持てるかどうかが、リーダーとしてのスタート地点なのです。

――『リーダーの仮面』より

リーダーに求められるのは、「誰の判断か」が問われたときに「自分の判断です」と言い切れる覚悟です。

責任を負うからこそ、部下も安心して動けます。

逆に、自分だけ責任から逃げ続ける上司に対しては、メンバーは冷めていくばかりです。

組織の要は「責任を取る」姿勢に宿る

責任感とは、大げさなものではありません。

ミスが起きたときに「自分の見通しが甘かった」と言えるか。

判断に迷いがあったときに「自分がOKを出した以上は、自分の責任です」と言えるか。

こうした言葉の積み重ねが、周囲の信頼を築いていきます。

責任を取らない中間管理職は、一見すると無難で安全に見えます。

しかし、最終的には組織に不信感をもたらし、チームをバラバラにします。

そうならないために、リーダーは仮面をかぶりましょう。

「私が責任を取ります」と言える仮面を。仮面の向こうで、苦しんでもいい。

でも、組織の前では、覚悟を見せることが大切なのです。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。