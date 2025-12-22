ラ・リーガ 25/26の第17節 ベティスとヘタフェの試合が、12月22日05:00にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。

ベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アイトール・ルイバル（FW）、パブロ・フォルナルス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはボルハ・マジョラル（FW）、エイドリアン・リソ（FW）、マリオ・マルティン（MF）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。ベティスのアントニ（FW）のアシストからアイトール・ルイバル（FW）がヘディングシュートを決めてベティスが先制。

ここで前半が終了。1-0とベティスがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分ベティスが追加点。アイトール・ルイバル（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに52分ベティスが追加点。クチョ・エルナンデス（FW）のアシストからパブロ・フォルナルス（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

58分、ヘタフェは同時に4人を交代。マリオ・マルティン（MF）、アラン・ニョム（DF）、キコ・フェメニア（DF）、エイドリアン・リソ（FW）に代わりハビ・ムニョス（MF）、ディエゴ・リコ（DF）、ファンミ（FW）、アレックス・サンクリス（FW）がピッチに入る。

60分ベティスが追加点。マルク・ロカ（MF）のアシストからクチョ・エルナンデス（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

その後もベティスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ベティスが4-0で勝利した。

なお、ヘタフェは22分にアラン・ニョム（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-22 07:10:23 更新