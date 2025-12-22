人生を後悔する人の口癖ランキング第2位は「なんとなく1日が終わった」。じゃあ、納得の「第1位」とは？
「忙しい」は、人生が止まっているサイン
多くの人が口にするのは、「気づいたら1日が終わっていた」という言葉。
しかし、本当に危険なのは、「忙しくて自分の時間がない」という状態です。
「忙しいから」「時間がないから」
そう言っている間に、人生のハンドルは自分の手から離れていきます。
しかもそれは、ある日突然ではなく、「静かに、少しずつ」進んでしまうのです。
外部の雑音から逃れ、本当に考えたいこと
『世界の果てのカフェ』という物語では、こう語られます。
――『世界の果てのカフェ』（第24章）より
忙しいと、外部の雑音に思考が占領され、自分の感情に触れる時間がゼロになります。
「考える時間」が奪われてしまえば、自分の人生を選ぶ権利も、静かに奪われてしまいます。
「自分の時間」は、答えを呼び込む
さらに、こんな言葉が続きます。
新しいことを経験したり、新しい考え方を学んだりして、ピンとくることに出合う人もいる。本当に共感できるものに出合ったときに、実際に体に反応が出る人も多いわ。
鳥肌が立ったり、背筋が震えたり、喜びの涙を流したり。わかった、という感覚がわき上がってくる人もいる。
それらはすべて、『自分がなぜここにいるのか？』の答えを見つけるための手がかりになるの。
――『世界の果てのカフェ』（第24章）より
存在理由は、「まとまった時間」ではなく、「静かな瞬間」に見つかるものです。
・鳥肌が立った
・急に涙が出た
・背筋が震えた
その反応こそ、人生の方向を示す「サイン」です。
その感覚は、忙しさの中では絶対に生まれません。
「自分の時間がない人生」に気づいたとき
「なんとなく1日が終わった」は第2位です。
しかし、人生を最もむしばむ第1位は、
「忙しくて、自分の時間がまったく取れない」
という状態です。
忙しさを理由に「自分」を後回しにし続けると、人生は他人の予定だけで埋め尽くされます。
自分の時間とは、「人生の方向性と接続する時間」のこと。
それを取り戻せる人だけが、後悔ではなく「選択のある人生」を歩めるのです。
