幽霊がチョロすぎるとSNSで話題！「今日からヤンキーになります」と地縛霊がヤンキー宣言【作者に聞く】
子供の頃から漫画が好きで毎日漫画を描いていたというわたりさえ(@watarisae)さん。漫画家を目指してきちんと描き始めたのは20代になってからで、現在は、竹書房のウェブコミック配信サイト「ストーリアダッシュ」にて「あくまで魔女の誘惑ですから 」を連載中の漫画家だ。
今回紹介する彼女の作品「幽霊番長お姉さん」はSNSにアップするや否や、「この幽霊かわいい」「やだ、お姉さんチョロいわぁ」「バックにやべーの(物理)」と幽霊のかわいさとチョロさが読者にウケて高評価に！
「誰かとお話がしたい」と思い、道ばたで人に話しかけては逃げられていた女性の幽霊。誰からも必要とされないことに落胆していたそのとき、男の子が声をかけてきた。ずっとひとりぼっちだった幽霊は喜んだが、その男の子・小太郎は幽霊に「幽子」という名前を付け、なぜかヤンキーチームに勧誘!?そんな展開に引いていた幽子だが、次の瞬間には「幽霊の幽子、今日からヤンキーになります！」と宣言してしまう。
本作「幽霊番長お姉さん」に登場する「幽子さん」の生前について「幽子さんは地縛霊だったので、その場所にいることに理由があった、と考えていました。小太郎くんとも初対面ではない…という感じですね」と作中では描かれていない裏設定を教えてくれた作者のわたりさえさん。
SNSで話題になると「幽子さん、あれ？お母さんの遺影と髪型似てない？」といったコメントも増えたというが、この真相を伺うと「その演出は意図的でありミスリードかな？というどちらにも捉えていただければ…という感じですね。この話は一応最後まで考えてはいましたが、時間がなくここでストップしているので、いつか日の目を見れるようにしたいです…！」と続編に期待を持てそうなコメントを残してくれた。
めでたく幽霊に憑かれてしまうことになった小太郎に注目して読んでみてほしい。
わたりさえ(@watarisae)
