イリノイ州立大のサイド右腕・奥村秀斗投手（22）はMLBスカウトが視察に訪れた好投手だ。天理（奈良）時代は世代屈指の豪腕として知られた達孝太（現日本ハム）の控え投手に甘んじたが、高校卒業後は海を渡り、米国の大学野球リーグでキャリアアップを続けている。（全2回の第1回 取材 アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）

人は未知を恐れる。それは自己を防衛するための生存本能とされる。奥村秀斗、22歳の道のりは違った。故郷の日本から遠く離れた米国大学野球リーグの舞台で「道しるべ」なき挑戦を続けてきた怖いもの知らずの若者である。

高校時代は春夏合わせて57度の甲子園出場を誇る奈良の名門・天理でプレー。同学年に絶対的エース・達（日本ハム）がいたため、決して目立つ存在ではなかった右腕は高校卒業後、活躍の場を米国の大学リーグに求めた。

「実は高校3年の選抜（春の甲子園）のメンバーから漏れた時に“もう野球はいいかな…”と思った。そんな時に中村良二監督から米国でトライアウトを受けることを勧められました。自分は米国生まれでしたが、2、3歳の時に日本に来たので英語は全く身に付いてなくて…。それでも天理でやってきたことをやっていけば大丈夫かなと。野球で通用しなければ勉強に専念すればいいという気持ちで行きましたね」

その年の夏、野球部引退後にロサンゼルスで行われたトライアウト。当時はスリークォーターのフォームだった奥村の直球は130キロ台中盤ながら、バットの芯を外す投球スタイルが関係者の目に留まり、モントレー・ペニンシュラ大への進学が決まった。天理卒業後、語学勉強など準備期間を経て22年9月に入学。そこには、入学から卒業まで1つのチームでの活動を貫く日本の大学球界とは全く異なるシステムが待っていた。

渡米後の3年間でモントレー・ペニンシュラ大、アーカンソーリッチ・マウンテン大、最高峰の舞台であるNCAAディビジョン1に属するミシシッピバレー州立大の3大学でプレー。そして、来季も同じディビジョン1のイリノイ州立大で大学ラストシーズンを迎える。なぜ、彼は4チームものユニホームに袖を通すことになったのか。

「大学が変わる理由には良い意味と悪い意味の2つがあります。悪い方は戦力外。チームから“もう試合に出すことはないから違う大学に行ってプレーしなさい”というパターンと、逆にステップアップしていくパターン。自分は順調にステップアップしていくことができました。年間で数百万の学費がかかりますが、奨学金をもらえたので、これまでそのほぼ全額をまかなうことができています」

投手として環境に合わせてモデルチェンジしたからこそ、道を切り開くことができた。打者から嫌がられる変則投手になるために年々、腕を下げていった。現在はサイドスローとアンダースローの中間の高さで腕を振る。直球はほとんど投じることなく、130キロ台前半のシンカーを軸とし、スライダー、カットボール、ツーシームで打者のタイミングを外していく。投手の誰もが憧れを抱く速い真っすぐを捨てたが「アウトに取れる確率が高ければ絶対にそっち（変則）の方がいい」と迷いなく言う。力勝負では分が悪いパワーヒッターがそろう米国での生存戦略だった。

右肩上がりの実力。ただ、米国の大学は野球が上手いだけの生徒は許さない。必要な単位、成績が取得できていなければ練習にすら参加できないという。入学当初は英語での授業についていくことに必死だった。「本当の意味で授業の英語が聞き取れるようになったのは2年生の1学期くらい」と振り返る。野球漬けの日々ではない。「アメリカは“勉強をしっかりやってるからこそ、野球がダメだった時に…”という考え方。正直、気合いを入れて勉強しないと単位が取れない。体感では勉強が7、野球が3の割合でした」と実情を明かした。

文武両道は米国の大学野球リーグでプレーするための最低ラインだった。大学生として、そして選手としての視野を広げた奥村。実は24年シーズンから人知れず異例の挑戦を続けている。（第2回に続く）

◇奥村 秀斗（おくむら・しゅうと）2003年9月25日、米ミシガン州生まれ、大阪府高槻市出身の22歳。南平台小1年から本山フレンズで野球を始め、中学時代は関西高槻中央ボーイズでプレー。天理（奈良）では2年秋、3年春夏にベンチ入りし、甲子園出場はなし。1メートル75、80キロ。遠投100メートル。憧れの選手はタイラー・ロジャース。右投げ右打ち。