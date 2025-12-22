TBSは12月29日よる6時から「ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円」を3時間30分にわたって放送する。22日には番組MCを務める「ウッチャンナンチャン」内村光良（61）が17年ぶりにチャレンジすることが発表された。

既に発表されたチャレンジャーには、番組最多となる13回目の出場となるアンガールズ、ネプチューン・堀内健とずん・飯尾和樹によるスペシャルユニット「釜めし貴族」、100万円獲得経験者の劇団ひとりや錦鯉、ロングコートダディや紅しょうがといった賞レースの王者たち、一夜限りのスペシャルユニット「タモリさんまとアッコにおまかせ！」「チーム札幌他」など、豪華挑戦者が発表されているが、なんと今回、MCの内村がチャレンジャーとして参戦することが決定した。

内村は2008年にも挑戦し、ファイナルステージ止まりとなっている。今回はそれから17年ぶりのチャレンジ。しかもたった1人で挑むとあって、その結果には注目が集まる。のしかかる多大なプレッシャーを跳ね除けて、内村は見事リベンジなるか。

▼内村光良コメント

久々の舞台でめちゃくちゃ緊張しました…スリルを味わいましたね。多分ですけど、だんだん出番が近づいてくると司会が疎かになってたと思います。申し訳ない（笑）でも南原さんがお客さんをあっためてくれたので楽しんでチャレンジできました！