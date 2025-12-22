22日（月）各地で気温急降下、冬の寒さが戻るでしょう。

＜22日（月）の天気＞

日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になっています。前日の暖かい空気から一転して、北風とともに冷たい空気が入ってきています。

日本海側では冷たい雨や雪が降り、北日本では平地でも雪が降っています。上空の寒気や湿った空気の影響で、関東や東海など太平洋側でも一部で雨が降っています。このあとも日本海側は午前中を中心に雨や雪が降りますが、次第に高気圧に覆われてくるため、午後はやむところが多いでしょう。

太平洋側では日中は冬晴れとなり、空気が乾燥する見込みです。全国的に午前中は北風が冷たく、午後もヒンヤリした冬の空気になるでしょう。前日との大きな寒暖差にお気をつけください。

＜予想最高気温（前日差）＞

北日本や日本海側では前日より10℃前後低くなる見込みです。朝より夜の方が気温が低くなりますので、服装選びに気をつけましょう。

札幌 0℃（-7）

仙台 7℃（-13）

新潟 7℃（-9）

東京 12℃（-6）

名古屋 13℃（-1）

大阪 11℃（-3）

鳥取 9℃（-9）

高知 16℃（-1）

福岡 14℃（-3）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

23日（火）は日本海側も晴れますが、近畿では夕方から雨が降り出す見込みです。24日（水）クリスマスイブは広く雨になるでしょう。25日（木）クリスマスは次第に天気が回復しますが、夜は北風が強まる予想です。26日（金）〜27日（土）は厳しい寒さで、山陰では雪が降りそうです。

■札幌〜名古屋

23日（火）は晴れるところが多いですが、24日（水）〜25日（木）は雨や風が強まって荒れた天気のクリスマスになりそうです。週末は強い寒気が流れ込み、北日本や北陸、長野でも雪が降り積もる見込みです。晴れる関東や東海も真冬の寒さになるでしょう。