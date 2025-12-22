牛の世話をする「ファームズ千代田」のアブガンドロージン・アバラゼデ社長＝北海道美瑛町

北海道美瑛町にモンゴル人男性が経営する牧場がある。「ファームズ千代田」社長のアブガンドロージン・アバラゼデさん（65）は30年以上前、獣医学の研究のため日本に留学。たまたま働き口を得た北海道で先代社長に見いだされ、牧場の後を継ぐことになった。近年、飼料価格が高騰する中「ただの牛飼いでは厳しくなる一方だ」とにらみ、雄大な自然を生かした観光事業に力を入れ、経営多角化を目指す。（共同通信＝内海瑛作）

モンゴル北部出身。幼い頃から冬は集落で定住し、主に夏場は遊牧民として牛や馬を連れて移動する生活を送った。現地の国立大で獣医学部を卒業後、家畜病院に勤めたが、知識を生かせる機会が少なく物足りなさを感じた。「現場の困り事を解消するための研究がしたい」と、30歳で留学を決意した。

大学院で獣医学の博士号を取得後、道内の牧場で勤務していた際、ファームズ千代田の社長に引き抜かれた。その後、質の高い和牛の繁殖に挑戦する姿勢が評価され2014年、後継者に選ばれた。

社長に就いて数年後、新型コロナウイルス流行やロシアによるウクライナ侵攻が相次ぎ、円安も影響して飼料価格が高騰。畜産業に大きな打撃となり、道内でも牧場をたたむ同業者が増えた。

経営の多角化を模索する中、コロナ禍で結婚式を挙げられなかったカップルにブライダル写真を撮る機会を提供したところ、青空と牧草地の背景が映えると交流サイト（SNS）で話題に。事業化し、たちまち年間約400組が撮影に訪れるようになった。

2025年5月には宿泊施設もオープン。現在は訪問者の7割が外国人観光客だといい、インバウンド（訪日客）需要も取り込んで経営は上向きつつあるという。

アバラゼデさんの願いは「牧場をやりたい」と考える人が少しでも増えること。そのためにも、安定した収益が得られる仕組みを構築し、持続可能な牧場経営を実践していくつもりだ。