¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/22¡ÛTBS¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡ÊÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¦Æî¸¶À¶Î´¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥¦¥ó¥Ê¥ó¶Ë¸Â¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡ª¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢ ¾Ð¤ï¤»¤¿¤é100Ëü±ß¡Ù¤ò12·î29Æü¤è¤ë6»þ¤è¤ê3»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆâÂ¼¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë13²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦ËÙÆâ·ò¤È¤º¤ó¡¦ÈÓÈøÏÂ¼ù¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö³ø¤á¤·µ®Â²¡×¡¢100Ëü±ß³ÍÆÀ·Ð¸³¼Ô¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ä¶Ó¸ñ¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤ä¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤È¤¤¤Ã¤¿¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î²¦¼Ô¤¿¤Á¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Þ¤È¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡Ö¥Á¡¼¥à»¥ËÚ Â¾¡×¤Ê¤É¡¢¹ë²ÚÄ©Àï¼Ô¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¡¢MC¤ÎÆâÂ¼¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Á°²ó¤Ï2008Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸»ß¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤«¤é17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¤·¤«¤â¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÇÄ©¤à¡£¤Î¤·¤«¤«¤ëÂ¿Âç¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÄ·¤Í½ü¤±¤Æ¡¢¸«»ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤ë¤«¡©ÆâÂ¼¤Ï¡Öµ×¡¹¤ÎÉñÂæ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¥¹¥ê¥ë¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Â¿Ê¬¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó½ÐÈÖ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»Ê²ñ¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÆî¸¶¤µ¤ó¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¤¢¤Ã¤¿¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡Ö°ìÈ¯¥®¥ã¥°¡×¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¡×¡Ö¥â¥Î¥Ü¥±¡×¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡×¤Î5¤Ä¤ÎÃæ¤«¤éÄ©Àï¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤ËÁªÂò¡£100¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÃæ¤«¤éÌµºî°Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿5¿Í¤Î¿³ºº°÷¤Î¤¦¤Á¡¢1st¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤«¤é4th¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¤Ï3¿Í¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç5¿ÍÁ´°÷¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð100Ëü±ß³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£ ¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡Ö¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì
¢¡¡Ö¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡×
