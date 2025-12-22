【追悼’25】和田アキ子…大好きな２歳上の大先輩 ｢いしだあゆみ｣さんとの思い出

いしだあゆみ3月11日逝去 享年76

「何でもマネするくらい大好きでした」和田アキ子（タレント）

あゆみちゃんの訃報を聞いて、本当にショックでしたね。私にとってデビュー当時から優しく、可愛がってくれた２歳上の大先輩なんです。

昔の楽屋は個室ではなく、男女で分けられた大部屋で周りは先輩だらけ。背が高いことで私がいじめられてショゲていると、あゆみちゃんがいつも「あんなの気にしちゃダメよ」「歌だけちゃんと歌えばいいから」と守ってくれたんです。彼女が愛用していた香水やタバコ、スーツまで私はマネしていました。あゆみちゃんのこと、大好きだったから。

ある時、「アッコちゃん、話があるんだけど……あんまり私のそばに来んといて」って言われて、その瞬間涙が出るほどショックを受けたんです。理由を聞いたら、「私、今、映画やドラマで標準語を使ってんねん。あんたと喋(しゃべ)ると翌日、必ず大阪弁になんねん」って。女優としてのプロ意識の高さとお茶目さが伝わって、ますます大好きになりました。

数年前に一緒にお食事したのが最後になってしまいました。いま、昔のことが走馬灯のように思い出されて、涙が止まりません。

『FRIDAY』2025年12月19日・26日合併号より