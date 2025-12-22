「ママも着やすい」「着回し力抜群！」【しまむら】マニア絶賛♡「狙い目ボトムス」

デイリーコーデ用のボトムスを新たに迎える時、ママ世代が重視したいのは、オシャレなデザインや着回し力はもちろん、穿きやすさやコスパの良さも外せないポイントに。そんな希望をかなえてくれそうなアイテムを【しまむら】で発見！ 大人コーデになじむきれいめデザインで、しまむらマニアも絶賛するアイテムです。ぜひ完売前に早めのチェックを。

きれいめにもカジュアルにも振れる優秀パンツ

【しまむら】「CHO*ストレートパンツ」\1,639（税込）

脚のラインを拾いにくく、ストンと落ちるデザインが魅力のストレートパンツ。フロントタックで腰まわりにも余裕があり、美シルエットが作りやすい優秀アイテムです。落ち着いたチェック柄は大人コーデで取り入れやすく、シンプルなトップスに合わせるだけでコーデがサマ見えしそう。インフルエンサーの@chii_150cmさんも「めちゃくちゃ合わせやすくて着まわし力抜群」とコメントしています。

コーデをセンスよく格上げする淡色スカート

【しまむら】「CHO*コードシシュウスカート」\2,420（税込）

裾にあしらわれた、コード刺繍がアクセントのニットスカート。冬のコーデに自然と季節感を添えてくれそうな素材感と色味が素敵です。ストレート寄りのシルエットのため、ボリュームがあるトップスの日でもバランス良く着こなせそう。脚や腰のラインを拾いすぎない点も高評価。インフルエンサーの@naa.gramさんは「しっかりとしたニットで薄すぎずちょうどよくて足さばきも良い」「ママでも安心して着れました」と絶賛！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様、@naa.gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M