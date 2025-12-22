INI、グループ2作目写真集決定 “11人のイタリア旅行”テーマに撮影【iva la vita】
【モデルプレス＝2025/12/22】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が、グループ2作目となる写真集「Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）」（講談社）を2026年2月24日に発売することが決定した。
人気ボーイズグループ、サプライズに涙
オールイタリアロケ・192ページのボリュームで「11人のイタリア旅行」をテーマに、4ルックの衣装を着こなす同作。ミラノの観光名所を訪れたり、市場へ買い出しに行ったり、リゾート地のヴィラを貸し切って遊んだり、公園でサッカーをしたり。バチッとスーツでキメる姿から無邪気に遊ぶ姿まで、メンバーと一緒に旅をしている気持ちになれる写真集となっている。「この旅をずっと忘れない」と後にメンバーが語るほど、グループにとってもメモリアルな旅の記録となった。
タイトルは「Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）」。イタリア語で「人生万歳！」や「人生を楽しもう」、「今を一生懸命生きよう」という意味があり、今をめいっぱい生きる11人の、人生で忘れられない旅・輝かしいその記録という意味が込められている。また、フィルムカメラでメンバー同士が撮りあったオフショット集や、撮影を振り返ったインタビューのほか、グループのこれまでとこれから、「旅に欠かせない相棒」の紹介など10ページにも及ぶインタビューもたっぷり収録。MINI（INIのファン）の永久保存版としてはもちろん、周りの友達への入門書としても持ってこいの仕上がりとなっている。また、通常版のほか、販路別のカバー違いの限定版を4パターン用意・トレカなどのスペシャルな特典も盛りだくさんだ。
なお、写真集公式X（旧Twitter）アカウント「INI 2nd写真集 Viva la vita」（＠INI2nd_Photo）では、写真集にまつわる最新情報や先行カット、写真集撮影の裏側やオフムービーなどを順次配信予定。（modelpress編集部）
タイトル：「INI 2nd写真集 Viva la vita」
判型：A4変形
頁数：192ページ
発売日：2026年2月24日（火）
発行：講談社
【Not Sponsored 記事】
