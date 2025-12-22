今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫ちゃんにニットを着せたときの様子。

気温の変化を感じた飼い主さんが、去年編んだニットを取り出して着せてみたところ、猫ちゃんは意外にも落ち着いた反応を見せたそうです。

投稿はXにて、72.6万回以上表示され、3万件を超えるいいねが寄せられていました。

【写真：寒くなってきて、猫に『手作りのニット』を着せてみると…あまりにも尊い光景】

寒くなってきたかなと思い、去年編んだニットを着せたら…

今回、Xに投稿したのは「りひと 編み物」さん。

寒くなってきたと感じたある日、投稿主さんは去年編んだ温かいニットを猫ちゃんに着せてみることにしたそうです。猫といえば、犬と違ってお洋服の類はあまりお気に召さないイメージがあります。

しかし、こちらの猫ちゃんは嫌がる様子を見せることなく、そのまま落ち着いて過ごしていたのだとか。着用後も穏やかな様子で、リラックスしていたようです。

投稿主さんによると、一緒に暮らしている3匹の猫ちゃんのうち、こちらの猫ちゃんだけニットを着せても嫌がらないとのこと。もしかしたら、投稿主さんが愛情をこめた手編みニットが体にフィットしたのかもしれませんね。

ニットでポカポカになった猫ちゃんにＸ民もほっこり

あったかニットを着てご満悦な様子だった猫ちゃん。投稿を見たXユーザーたちからは、「めっちゃ可愛いですね！」「あったかくて嬉しいのかな」「オシャレな猫ちゃん」「おかあちゃん、ありがとうーと言っていますね」「色合いが猫様に合ってますね」などの声が多く寄せられていました。どうやら投稿を見た人たちも、猫ちゃんの可愛さに心癒されてポカポカした気持ちになれたようですね。

Xアカウント「りひと 編み物」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も可愛さが溢れています。

写真・動画提供：Xアカウント「りひと 編み物」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。