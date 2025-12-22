“トクリュウ型犯罪”ではない？…住宅から1200万円を奪った指示役逮捕…識者がみた事件の“絵図”

実行役ら４人はすでに逮捕

金融商品を売買するトレーダーの50代男性の自宅から1200万円の現金が盗まれた事件で、警視庁捜査３課は指示役とみられる男ら３名を12月９日までに逮捕した。

逮捕されたのは、住所不定、無職の新原孝路容疑者（45）と鹿児島市の職業不詳・松下光生容疑者（67）、同エステ従業員・千葉愛弥容疑者（34）だ。新原容疑者ら２人が指示役で、千葉容疑者は現金の回収役だったとみられている。

「事件は今年の４月２日の午後５時ごろに起きました。東京・豊島区の被害者の男性宅に、何者かがはしごを使って２階の窓を破って侵入。現金1200万円を盗んだのです。男性宅には前日に複数人から預かったお金が十数個の封筒などに入れて保管されており、男性は留守でした。

この事件ではすでに実行役とリクルーターの男ら４人が逮捕・起訴されており、その後の捜査で新原容疑者らの名前が浮上しました。新原容疑者と松下容疑者はリクルーター役の男を介して20〜60代の男３人を集めて現金を盗ませ、千葉容疑者はそれを回収して新原容疑者らに渡していたとみられています。

新原容疑者らは被害男性宅に多額の現金があることを事前に知っていたものと思われます。また、実行役を含め、今回の事件に関連した７人はいずれも鹿児島市出身で、警察では関連を調べているようです」（全国紙社会部記者）

調べに対して新原容疑者と千葉容疑者は容疑を否認、松下容疑者は黙秘しているという。

事件は実行犯のほかにリクルーターやお金の回収役がおり、新原容疑者ら指示役が彼らを動かしていた。一見、これまでにさんざん報じられた闇バイト強盗のような「トクリュウ型犯罪」のように思ってしまうが、トクリュウ型犯罪に詳しいジャーナリストの石原行雄氏によれば、「犯人が暴力団員でなければ定義としてはトクリュウなのですが、いわゆるトクリュウ型犯罪とは違う印象で、裏社会で本来的に使われる意味での“タタキ”に近いものだと思います」という。

裏社会の人間が裏社会の人間を狙う

「’23年のルフィグループの事件以降、“タタキ”といえば闇バイト強盗全般を指す言葉になっていますが、それは彼らが闇バイトをリクルーティングするときに“タタキ”という言葉を使っていたから。しかし、近年の裏社会では、裏社会の人間が裏社会の人間をターゲットにしてカネを奪うことを指していました。

裏社会の人間を狙うのは、被害者も警察に駆け込みづらいからですが、この“タタキ”にはもうひとつ大きな特徴があって、それはいつ、どこに、いくらぐらいの、まとまったカネが入るという情報を事前に入手してから動く点です。例えば、特殊詐欺のアジトにスパイを送り込んで、いつお金が動くというような情報を取ってから動くんですね」（石原氏）

石原氏によれば、情報を取ってから動く事件の例としては’22年12月に渋谷区のタワマン37階の男性宅から、高級腕時計８点（時価１億8000万円相当）が盗まれた事件が挙げられる。住所不定・無職の45歳の男が「ウォーリー」と名乗り、30〜60歳代の男５人の実行役や見張り役に指示を出していた。’23年10月までに全員が窃盗容疑などで逮捕されている。

また、’23年７月に大阪府浪速区の46階建てのタワマンのラウンジで、自営業の男性（当時62）が住人の男と暗号資産の取り引きをしていたときに、入室してきた男に催涙スプレーをかけられ、7000万円を奪われた事件。これも石原氏によれば“タタキ”だとのことだ。大阪府警は’24年３月に指示役とみられる住所不定・無職の男（当時24）ら６人を強盗致傷の容疑で逮捕している。実行犯５人は前年のうちに同容疑で逮捕されており、その中には取引相手だった住人の男もいた。

「今回の被害者も裏社会の人間だというわけではありませんが、事件のあった日に彼の手元に大金があるという情報を、指示役なり被害者に近しい人物が入手して、ピンポイントで盗みに入った可能性は高いと思います。

リクルーターを使って人を集めたのは、あくまで人手が足りない部分を補充するためとか、指示役本人が表に出るとすぐにバレてしまうので、代役としてワンクッションおくという意味でしょう。そういう点で、とにかく人を集めてやみくもに襲うという闇バイトの窃盗や強盗とはちょっと違うかなと思います。

今回、組対でなく捜査３課が動いているのも、背後に大きな組織がいるわけではなく、今回逮捕された指示役がトップの、小さなグループによる窃盗事件だとの見立てがある程度できているからではないでしょうか」（同前）

同じ「お金が奪われる」という犯罪でも、そのスタイルはいろいろあるようだ。

