フリーアナウンサーの小川彩佳(40)、TBSの若林有子アナ(29)、女優の青島心(26)、ファッション誌「Popteen」モデルの向井怜衣(18)が21日、TBS系「サンデー・ジャポン」の公式インスタグラムで4ショットを公開した。



【写真】ズラリ美女4人！サンジャポ、年内ラストにそろえちゃった

「サンジャポオフショット」と題して画像が掲載された。「2025年ラストのサンデージャポンは華やかな皆さんとお送りしました」と報告した。



向井も自身のインスタにスタジオで撮影した画像を掲載。「今年最後のサンデージャポンありがとうございました!」と感謝した。さらに「今年たくさんサンジャポに出演させていただいて 身の回りの事をより考えるようになったり すごく毎回毎回が色んな意味で学びで ほんとに素敵な経験をさしていただきました」とさまざまな社会問題などを学んだことも報告した。「今年もみなさんありがとうございました!来年ももっといいお話出来るよう頑張っていきます よろしくお願いします」と締めくくった。



40～10代のタイプが違う女性4人が並んだとあって、ネットも大盛り上がり。「美人揃いの神回でした」「百花繚乱ですね」「すごい華やか～」「皆さん可愛すぎる」と絶賛の声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）