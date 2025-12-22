人工知能（AI）に意識が宿っているのかを判断するには、証拠が「あまりにも限られている」という。英ケンブリッジ大学の哲学者トム・マクレランド博士によれば、AIに心があるという主張が勢いを増しているものの、それは科学や哲学が現在立証できる範囲を大きく逸脱してしまっているそうだ。



【写真】ジェームズ・キャメロン監督「アバター」を例にAIの限界を指摘

AIの意識に関する唯一の正当な立場は無神論的不可知論（知ることはできない）とマクレランド博士は主張、問題は単にAIシステムに関するデータ不足ではなく、人間の理解における遥かに深い隔たりにあり、科学者や哲学者の間でさえ、意識が実際に何であるかについて未だ合意に至っておらず、ましてやその測定方法については猶更だとした。



学術誌「Mind and Language」でマクレランド博士はこう述べる。「根本的な問題は、そもそも何が意識を生み出すのかについて深い説明が我々にないことです」「楽観的に見ても、実用的な意識テストが実現するのは、知的な革命が起きたずっと先の話になるでしょう」「常識からも厳密な研究からも答えが得られない場合、論理的な立場は不可知論となります。我々はおそらく永遠に知ることもできません」



そんな中AI開発者は、幅広いタスクで人間の能力に匹敵または凌駕する汎用人工知能（AGI）の追求に数十億ドルを投じている状況だ。



一方、一部の研究者や技術リーダーは、高度化するAIシステムの意識獲得を示唆、主観的経験や自己認識を持つかもしれないとしているが、こうした主張についてマクレランド博士は、未解決の哲学的対立に依存するもので、「議論のどちらが正しいかを解明するまでは、AIの意識を検証する根拠が全く存在しません」とし、議論の両陣営が「信仰の飛躍」をしていると結論づけた。



この問題は重要で、人間は他の意識ある存在を配慮して扱うべきだが、無生物にはそのような道徳的地位はなく、マクレランド博士はこう続けた。「例えばトースター自身が何も経験しない以上、その幸福を気遣うことに意味はありません」「ですから私がコンピューターに怒鳴っても、罪悪感を感じる必要は全くないのです。しかし意識を持つAIが実現すれば、状況は一変します」



しかし、より危険なのはAIが意識を持たないのに意識があると誤認することとマクレランド博士は警告、人間は既にAIチャットボットと感情的な絆を形成しており、中には「自分は意識を持っている」とメッセージを送ってくるAIさえあるとして、「意識があるという前提で何かと感情的な繋がりを持った場合、それが実際には意識を持たないものだと判明すれば、それは存在論的に有害となる可能性があります」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）