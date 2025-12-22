柏木陽介氏の引退試合で加藤茶さんがキックインセレモニーに登場

柏木陽介氏の引退試合が12月21日、岐阜メモリアルセンター長良川競技場で開催された。

キックインセレモニーにはゲストとして大物タレントの加藤茶さんが登場し、スタジアムは大きな盛り上がりを見せた。

参戦メンバーは「YOSUKE FRIENDS」と「KASHIWAGI GENERATIONS」に分かれ、浦和レッズ時代に共闘した阿部勇樹氏や興梠慎三、日本代表で共にプレーした本田圭佑や内田篤人氏ら豪華な顔ぶれが名を連ねた。

試合に先立ち行われたキックインセレモニーでは、スペシャルゲストとして「ザ・ドリフターズ」のメンバーでタレントの加藤茶さんがで登場。雨が降り注ぐなかでマイクを握り、「足元も悪い中ご苦労様です。今日は盛り上がって楽しんでいきましょう。あたくしが芸能人の加藤茶でございます」と挨拶してスタジアムの笑いを誘った。

さらに、自身がくしゃみをする十八番のギャグを披露すると、スタンドからは異例の「カトちゃんぺ」コールが鳴り響いた。SNS上では「これは反則級の笑い」「凄いな」「引退試合に相応しい」「人間国宝」「くしゃみが聞けるとは」「これ観なきゃ！」「めっちゃ笑った」「本当交友関係広いね」「どういうつながり？」「びっくりした」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）