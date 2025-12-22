新川志音が3試合連続ゴール

U-18日本代表は12月21日、SBSカップでオーストラリア代表と対戦し、2-0で勝利した。

この試合でFW新川志音（サガン鳥栖U-18）がゴールを決めて、今大会3戦4ゴールの活躍を見せた。

現在18歳の新川は今年2月に二種登録が発表され、今季開幕戦にベンチ入り。現役高校生ながらリーグ戦33試合に出場し、5ゴールを決める活躍を見せていた。

新川は18日の静岡ユース戦で2ゴール、20日のU-18スペイン代表戦で1ゴールを決めて連続ゴール。3戦目のオーストラリア戦でも、後半8分にFW徳田誉（鹿島アントラーズ）のお膳立てから追加点を決めた。同25分にもポスト直撃のシュートを放つなど存在感を見せた。

この大会で新川が決めた4ゴールのうち、3アシストが徳田からのもの。新川と徳田の相性の良さ、コンビネーションを示す大会にもなった。SNSでも「活躍しすぎでは」「無双しすぎでしょ」「また決めたのか」「もう世界にバレちゃうよ」「相性良すぎだろこの2人」「新川バケモンやろ」などのコメントが寄せられ、18歳の活躍に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）