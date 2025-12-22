『探偵さん、リュック開いてますよ』メインビジュアル解禁 松田龍平の周りに高橋ひかる、光石研、大倉孝二ら集合
松田龍平が主演する2026年1月9日スタートのドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）より、主人公の洋輔（松田）と西ヶ谷温泉のクセあり住人たちが集結したメインビジュアルが初解禁となった。
【写真】「フレッシュマート酒井」の看板娘を演じる高橋ひかる
本作は、テレビ朝日ドラマ初主演の松田龍平が企画から参加し、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれたほっこりミステリー。小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田）が、次々と舞い込むヘンテコな依頼を奇想天外な方法でゆる〜く解決していく。
失踪した父の後を継いで探偵稼業を営みながら発明に力を注ぐ洋輔。彼が拠点にするのは、廃業した実家の温泉宿「ゆらぎや」。今回公開されたメインビジュアルには、そんな「ゆらぎや」の一室で、洋輔役の松田が何やら思案顔であぐらをかく姿が。そして、その周りを西ヶ谷温泉の愉快な住人たちが取り囲み、ゆるくて不思議でヘンテコな物語の世界観がギュッと詰め込んだ1枚に仕上がっている。
西ヶ谷温泉のTシャツに温泉宿の法被という脱力感満載の装いで思慮深い（？）表情を見せる松田をはじめ、意志の強そうな表情ながらヘルメット姿で謎のキックボードのようなものに乗る町の商店の看板娘・酒井あおい（高橋ひかる）、空飛ぶ布団に乗ってドヤ顔を見せる洋輔の親友トリオの1人・清水としのり（大倉孝二）、マジックハンドを手にゆるい表情を見せるもう一人の親友・室町圭役（水澤紳吾）、そんなクセ強住人たちの様子を、自撮りしながら生配信（？）する人気動画配信者・南香澄（片山友希）、そして渋い表情でつえをつく定年間近のベテラン刑事・春藤慶太郎（光石研）と、それぞれの個性がさく裂。
さらに、あおいが乗るキックボードをはじめ、この1枚には洋輔の発明品が隠れているそうで…？ 果たしてどんな発明品なのか？ これらを使って洋輔や住人たちはどうやってヘンテコ依頼を解決していくのか？
キャッチコピーは「発明はトンデモ、事件はゆるめ。心をほっこり解きほぐす。これぞ探偵ミステリー」とうたっている。
金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』は、テレビ朝日系にて2026年1月9日より毎週金曜23時15分放送（一部地域を除く）。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記。
【写真】「フレッシュマート酒井」の看板娘を演じる高橋ひかる
本作は、テレビ朝日ドラマ初主演の松田龍平が企画から参加し、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれたほっこりミステリー。小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田）が、次々と舞い込むヘンテコな依頼を奇想天外な方法でゆる〜く解決していく。
西ヶ谷温泉のTシャツに温泉宿の法被という脱力感満載の装いで思慮深い（？）表情を見せる松田をはじめ、意志の強そうな表情ながらヘルメット姿で謎のキックボードのようなものに乗る町の商店の看板娘・酒井あおい（高橋ひかる）、空飛ぶ布団に乗ってドヤ顔を見せる洋輔の親友トリオの1人・清水としのり（大倉孝二）、マジックハンドを手にゆるい表情を見せるもう一人の親友・室町圭役（水澤紳吾）、そんなクセ強住人たちの様子を、自撮りしながら生配信（？）する人気動画配信者・南香澄（片山友希）、そして渋い表情でつえをつく定年間近のベテラン刑事・春藤慶太郎（光石研）と、それぞれの個性がさく裂。
さらに、あおいが乗るキックボードをはじめ、この1枚には洋輔の発明品が隠れているそうで…？ 果たしてどんな発明品なのか？ これらを使って洋輔や住人たちはどうやってヘンテコ依頼を解決していくのか？
キャッチコピーは「発明はトンデモ、事件はゆるめ。心をほっこり解きほぐす。これぞ探偵ミステリー」とうたっている。
金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』は、テレビ朝日系にて2026年1月9日より毎週金曜23時15分放送（一部地域を除く）。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記。