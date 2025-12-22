カーテンを洗ったのはいつ？洗濯機を使っても大丈夫？プロが教える自宅で簡単にキレイにする方法

開け閉めを毎日しているカーテン。窓を覆う大きさがあることから、生地にはホコリやダニ、生活臭などが思っている以上に吸着している。買ってから何年も洗っていないと、部屋の空気をどんよりとさせてしまう原因にもなりかねない。



しかし「家で洗えるのか不安」「縮んだり破れたりしそう」などと、洗濯をためらっている人も多いのではないだろうか。

カーテン生地の傷み具合にもよるが、基本的には家庭で洗うことはできる。その際のポイントは？





洗う前の「劣化チェック」が重要

YouTubeチャンネル「洗濯のお兄さん/しゅんぺい」の動画「【超簡単】実は汚れているカーテンを自宅で洗濯する方法をプロが教えます！」から、自宅で安全に洗う方法を紹介する。

まず洗濯をはじめる前に、そもそも洗ってもいいものかどうかの確認をしてほしい。それは「水洗い可能」の洗濯表示をチェックした上で、「生地の強度（劣化具合）」を見極めることだ。

「カーテンは窓際で常に紫外線を浴び続けているので、見た目以上に生地が劣化しています。カーテンを引っ張ってみて、この段階でピリピリと破けるようであれば、洗うと間違いなく破れが広がります」

特に年季が入ったものだと、お湯や洗浄液につけるだけで生地が朽ちてしまうケースもあるという。生地を軽く引っ張ってみて不安を感じる場合は洗うのを避けた方が良さそうだ。

浴槽を使った「つけ置き洗い」の手順

生地の状態に問題がなさそうであれば、ここからが本番。

洗濯をする場所は風呂場で、浴槽を使うことがポイント。洗濯機を使ってしまうとどうしても生地が傷みやすく、浴槽で「つけ置き洗い」をしたほうが安心して汚れを落とせるからだ。

42度程度のお湯をカーテンが十分に浸かるくらいの量まで浴槽にためたら、「アルカリ性粉末洗剤」を投入。軽量カップのすり切り1杯は入れて問題ない。

さらに洗剤と同量の「粉末の酸素系漂白剤」も加え、しっかり混ぜて溶かせば洗浄液の完成だ。

「ただし、色の濃い厚地のカーテンなどは漂白剤によって変色するリスクがあります。淡色系でしたら問題ありませんが、心配な場合は漂白剤の使用は避けてください」

カーテンを洗浄液の中に沈めたら軽く押し洗いを。このとき、デリケートなレースのカーテンは必ず洗濯ネットに入れてほしい。水中での摩擦や引っかかりなどで破れてしまうことを防ぐためだ。



そして、すぐに洗浄液に変化が…。

「お湯に入れるとすぐにわかりますが、ホコリや汚れのにおいが浮き出てきます」

つけ置きの次は洗濯機or浴槽ですすぎ

そのまま30分から1時間ほどつけ置きをし、頑固な汚れを繊維から浮き上がらせていく。今回のカーテンはあまり汚れていなかったが、洗浄液が真っ黒になるケースもザラだという。

つけ置きが終わったら、次の工程は２パターンがある。カーテンの状態で決めてほしい。

カーテンで丈夫そうであれば、洗濯機の弱洗いモードで通常通りの洗濯。ただ劣化していると洗濯機で一気に破れることもある。



少しでも怖かったらやめることが重要。また、洗濯機を使う場合は厚手のカーテンでも洗濯ネットに入れてほしい。

洗濯機を使わないパターンは、そのまま浴槽で水を入れ替えてきれいな水ですすぐ方法。

「洗濯機で洗わないと汚れ落ちが悪いと思われるかもしれませんが、つけ置きでほぼ取れます。カーテンが破れるかもしれないリスクを背負ってまで、洗濯機で洗う必要はないと思います」

「脱水1分」がシワを防ぐカギ

水を入れ替えながらすすぎを繰り返し、水が濁らなくなったらすすぎはOK。脱水へ。

そしてこの脱水が、実はもっとも注意が必要な工程。やり方を間違えると頑固なシワの原因になってしまうからだ。

「脱水時間は短ければ短いほどよいです。1分程度で十分です」

軽く脱水をかけたら、生乾きの状態ですぐにハンガーレールなどに干して乾燥を。自重によって自然とシワが伸び、きれいに仕上がるという。

今回の動画では、実際に洗ってくすんでいたレースカーテンが白さを取り戻していた。また、この方法は多少のカビであれば取れるとのことだ。

ポイントさえ守れば、家庭でもきれいにできるカーテン。大掃除や季節の変わり目に、部屋の空気を一新するつもりで試してみても良さそうだ。