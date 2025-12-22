INI、2nd写真集発売決定 オールイタリアロケ＆192ページの大ボリューム
11人組グローバルボーイズグループ・INIが、2nd写真集を2026年2月24日に発売することが22日、発表された。
【ライブ写真】あたたかい雰囲気で…最新曲を披露したINI
本作は、オールイタリアロケで撮影。192ページの大ボリュームで、「11人のイタリア旅行」をテーマに、4ルックの衣装を着こなす。ミラノの観光名所を訪れたり、市場へ買い出しに行ったり、リゾート地のヴィラを貸し切って遊んだり、公園でサッカーをしたり。バチッとスーツでキメる姿から無邪気に遊ぶ姿まで、メンバーと一緒に旅をしている気持ちになれる写真集となっている。「この旅をずっと忘れない」とメンバーが語るほど、グループにとってもメモリアルな旅の記録となった。
タイトルは「Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）」。イタリア語で「人生万歳！」「人生を楽しもう」「今を一生懸命生きよう」という意味があり、今をめいっぱい生きる11人の人生で忘れられない旅・輝かしいその記録という意味が込められている。
また、フィルムカメラでメンバー同士が撮りあったオフショット集や、撮影を振り返ったインタビューのほか、グループのこれまでとこれから、「旅に欠かせない相棒」の紹介など10ページにも及ぶインタビューもたっぷり収録している。MINI（ファンネーム）の永久保存版としてはもちろん、入門書としても持ってこいの仕上がりとなっている。また、通常版のほか、販路別のカバー違いの限定版を4パターン用意。トレカなどのスペシャルな特典も盛りだくさんとなり、すでに予約も開始されている。
写真集公式Xアカウント「INI 2nd写真集 Viva la vita」でも写真集にまつわる最新情報や先行カット、写真集撮影の裏側やオフムービーなどを順次配信する。
