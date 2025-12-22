内村光良、17年ぶり『イロモネア』挑戦「スリルを味わいました」
TBSでは29日午後6時から『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』を3時間30分にわたって放送する。22日、新たなチャレンジャーが発表され、内村光良が17年ぶりの挑戦を果たすことが決定した。
【予告動画】なつかしい！『イロモネア』8年ぶり復活
2005年にスタートした本番組は、レギュラー放送、スペシャル放送ともに長きにわたって圧倒的な笑いでお茶の間を席巻。今年2月には8年ぶりに復活し、バナナマン、錦鯉、ずん、チーム太田プロ（有吉弘行、劇団ひとり、タイムマシーン3号、アルコ＆ピース）、そして南原清隆と柳沢慎吾によるスペシャルユニット「シンチャンナンチャン」の5組が見事100万円を獲得した。
番組は「一発ギャグ」「モノマネ」 「ショートコント」 「モノボケ」「サイレント」の5つのジャンルの中から、芸人自身が挑戦するジャンルをステージごとに選択。観客100人の中から無作為に選ばれた5人の審査員のうち、1stチャレンジから4thチャレンジまでは3人、ファイナルチャレンジで5人全員笑わせることができれば賞金100万円を獲得できる究極のネタバトル。
すでに発表されたチャレンジャーには、番組最多となる13回目の出場となるアンガールズ、ネプチューン・堀内健とずん・飯尾和樹によるスペシャルユニット「釜めし貴族」、100万円獲得経験者の劇団ひとりや錦鯉、ロングコートダディや紅しょうがといった賞レースの王者たち、一夜限りのスペシャルユニット「タモリさんまとアッコにおまかせ！」「チーム札幌 他」など、豪華挑戦者が発表されているが、なんと今回、MCのウッチャンナンチャン・内村光良がチャレンジャーとして参戦することが決定した。
前回は2008年のファイナルステージ止まりとなっている。今回はそれから１７年ぶりのチャレンジ、しかもたった1人で挑むとあって、その結果には注目が集まる。のしかかる多大なプレッシャーを跳ね除けて、内村、果たして見事リベンジなるか。
■内村光良
久々の舞台でめちゃくちゃ緊張しました…スリルを味わいましたね。多分ですけど、だんだん出番が近づいてくると司会が疎かになってたと思います。申し訳ない（笑）でも南原さんがお客さんをあっためてくれたので楽しんでチャレンジできました！
